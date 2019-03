Sanciones de Estados Unidos al Bandes, el banco venezolano, salpican a Nicaragua

Las cifras del BCN

El Departamento del Tesoro sancionó este viernes al(Bandes) y a sus subsidiarias en Bolivia y Uruguay, en respuesta al arresto ilegal del jefe de despacho del presidente interino Juan Guaidó. Este sería el segundo banco vinculado a fondos de Venezuela que EE.UU. sanciona y que opera en Nicaragua. El Bandes tiene representación en el país y tiene su sede en las instalaciones del, castigado recientemente.El Bandes en el país ha realizado préstamos al sector privado. LA PRENSA visitó este viernes las instalaciones de dicho banco para obtener una versión de este y aunque se permitió el ingreso a la oficina de este no se pudo conversar con algún ejecutivo.En el sitio web de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras se registra al Bandes como otro de los supervisados y que tiene oficinas de representación basado en la resolución SIB-OIF-XV-004-2007, del 8 de enero de 2007.En Nicaragua se empezó a conocer de su posible llegada a partir del 2006, pero fue hasta marzo del 2007 que logró establecer operaciones. En junio, cuando se inauguró, se estrenó otorgando un préstamo a la Caja Rural (Caruna) para que lo canalizara a cooperativas sandinistas, según registros periodísticos. Caruna fungió durante años como la caja chica del Frente Sandinista y mediante la cual se manejaron los fondos de la cooperación venezolana, que posteriormente fueron absorbidos por Bancorp a través de cinco fideicomisos en 2017. Este último fue adquirido por el Estado de Nicaragua y convertido en el Banco Nacional en febrero pasado.Actualmente ambos bancos sancionados operan en el mismo edificio, ubicado del Colegio Americano, 2 cuadras al oeste, 3 cuadra al norte. Por fuera no hay ningún rótulo que indique que ahí operan ambas financieras. Al entrar dos guardas de seguridad le piden la cédula y preguntan el motivo de la visita, pasando el pasillo se observa un módulo que lleva el nombre Alba Solar, pasando a mano de derecha está Bandes en el segundo piso.La Ley 561, Ley General de Bancos, instituciones financieras no bancarias y grupos financieros, establece en su artículo 14 que “los bancos y financieras extranjeras podrán establecer oficinas de representación en Nicaragua, previa autorización del superintendente de Bancos. La misma ley define las oficinas de representación como “aquellas que a nombre de instituciones financieras extranjeras colocan fondos en el país, en forma de créditos e inversiones y actúan como centros de información a sus clientes”, pero les prohíbe a estas “captar recursos del público en el país”, es decir depósitos. Cuando Bandes se estableció en el país, el entonces alcalde de Managua —Dionisio Marenco— dijo que la sucursal bancaria iba a disponer de un capital inicial de 360 millones de dólares, “que ni todos los bancos juntos de Managua” lo tenían.Ahora con las sanciones impuestas a Bandes, se desconoce si la subsidiaria se retirará del país y qué acciones tomará la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif). Asimismo se desconoce qué tipo de inversión ha financiado este banco, desde hace 12 años que se instaló en el país.En los reportes del Banco Central de Nicaragua se reflejan que entre 2007 y 2016 el Bandes hizo pequeñas colocaciones de préstamos al sector privado en Nicaragua, que en su conjunto suman 44 millones de dólares, siendo el 2013 cuando mayor fondos se entregaron.A partir de 2017 y hasta el primer semestre del año pasado no se registran nuevas colocaciones del Bandes.La sanción a Bandes fue el resultado de actuar del régimen de Nicolás Maduro. “La continua práctica por parte del régimen (de Nicolás Maduro) de secuestrar, torturar y asesinar a ciudadanos venezolanos no será tolerada por Estados Unidos ni por la coalición internacional que respalda al presidente Guaidó”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, según EFE. Enfatizó que “Roberto Marrero y otros presos políticos deben ser liberados de inmediato”, aludiendo al jefe de despacho de Guaidó, arrestado la madrugada del jueves reciente en Caracas tras allanamientos a su residencia por agentes de inteligencia de la dictadura de Maduro, y cuyo paradero sigue siendo desconocido.El presidente Donald Trump está decidido a impedir que “Maduro y su régimen sigan robando los recursos y la riqueza de Venezuela para su beneficio personal”, dijo por su parte la Casa Blanca, señalando que esta decisión busca evitar que Caracas evada las sanciones económicas estadounidenses moviendo dinero fuera del país. Las sanciones anunciadas este viernes afectan al estatal Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), y a sus filiales en Venezuela Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase Obrera, Mujer y Comunas, Banco Universal, y Banco de Venezuela SA; así como al Banco Prodem SA, con sede en Bolivia, y al Banco Bandes Uruguay SA, que opera en Uruguay. Las medidas congelan todos los bienes y activos que estas entidades puedan tener en Estados Unidos, o en posesión o control de personas estadounidenses, y les prohíbe toda transacción financiera con individuos o entidades estadounidenses, o en tránsito en el país.Fue el propio Daniel Ortega quien inauguró el inicio de operaciones del Bandes en Nicaragua el 21 de junio de 2007, según registros históricos. Ortega en esa ocasión anunció que este banco inició operaciones con la colocación de 19.65 millones de dólares en financiamiento, de los cuales diez millones eran fondos reembolsables.Indicó que el Bandes “es una expresión del banco de la producción para el beneficio de los pequeños productores”, prometido por su partido en la campaña electoral.Citigroup Inc. liquidó una transacción de permuta financiera de oro de Venezuela y planea vender el metal que recibió como garantía, al mismo tiempo que depositó alrededor de 260 millones de dólares en una cuenta de EE. UU. Anteriormente controlada por el banco central del presidente Nicolás Maduro, según cuatro personas con conocimiento directo del asunto.Después que el Banco Central de Venezuela no cumplió con la fecha límite del 11 de marzo para recomprar oro de Citigroup por casi 1.1 mil millones de dólares, como parte de un acuerdo de financiamiento firmado en 2015, la diferencia en el precio desde que se adquirió el oro hasta los niveles actuales se depositará en una cuenta. Esta medida representa otro golpe financiero para el asediado régimen de Maduro. No podrá acceder al efectivo depositado en la cuenta de EE. UU. Y, en última instancia, podría ver cómo se entrega el dinero al gobierno paralelo que se está formando el líder opositor Juan Guaidó.