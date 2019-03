En el Día Mundial del Agua, ambientalistas llaman al gobierno a brindar una verdadera educación ambiental

Día Mundial del Agua

En celebración del Día Mundial del Agua, este 22 de marzo, el Movimiento de Jóvenes Ambientalistas y la Comisión de Supervivencia de Especies (SSC) realizaron la ponencia “Manejo de los recursos hídricos para la conservación de los Ecosistemas”, con el fin de sensibilizar a las personas sobre el uso adecuado del agua y, sobre todo, hacer un llamado al Gobierno sobre la importancia que tiene la educación ambiental. A propósito de la temporada de verano y el incremento del consumo de agua, los especialistas dejaron en visto el grave problema que enfrenta el país en cuanto el aprovechamiento racional de este recurso y las consecuencias de su mal uso.“La educación ambiental es lo más importante. Hemos venido diciendo desde hace una década que los planes de educación ambiental nacionales son planes eventuales, por jornada, y no permanentes”, dijo Raomir Manzanares, consejero de Jóvenes Ambientalistas.Manzanares reprochó que este tema no esté en agenda del Gobierno y que se olvida de la verdadera situación: proteger y conservar los recursos naturales y educar a los nicaragüenses en educación ambiental. “El recurso agua está bien, ellos (el Gobierno) hablan por la distribución del agua, pero no en mantenimiento y preservación de cuencas que hay una enorme debilidad”, señaló.Para el ambientalista, las autoridades gubernamentales deberían estar más preocupados sobre este tema y disponer de un mejor presupuesto para suplir las necesidades que presenta. “El manejo de los recursos hídricos en Nicaragua debe ser una situación de seguridad nacional, así como la nación se moviliza por el tema de economías, salud o social, de la misma manera se debe tratar el manejo de los recursos naturales”. Al respecto, Karla Pérez, de Jóvenes Ambientalistas, manifestó que la Ley 620 (Ley de Aguas Nacionales) no funciona como debería de ser, a pesar de que lleva más de diez años de vigencia. “Tiene un cincuenta por ciento de aplicabilidad porque no tenemos temas, que son fundamentales para proteger los recursos hídricos… hay un falta de recursos económicos y conflicto de competencia constitucionales y así es más difícil trabajar”, compartió Pérez. Los expositores hicieron un llamado de concienciar al público de que la problemática del agua no solo afecta a la población, sino también a la biodiversidad del país, que tiene 42 especies en peligro de extinción, entre ellos mamíferos, anfibios, reptiles, aves y peces.La Organización de Naciones Unidas (ONU), en su página web, anunció que inició el Decenio Internacional para la Acción “Agua para el Desarrollo Sostenible” con el fin de combatir los desafíos que tiene los recursos hídricos. En el informe, la ONU señaló que durante “los próximos años, los problemas relacionados con los recursos hídricos serán más urgentes. El aumento de las demandas de una población cada vez más numerosa y una economía mundial que evoluciona rápidamente, combinado con los efectos del cambio climático, exacerbarán la dificultad del acceso al agua y al saneamiento para usos domésticos”. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) compartió que más de dos mil millones de personas carecen de acceso a los servicios básico, entre ellos, el agua.finaliza el Decenio Internacional para la Acción “Agua para el Desarrollo Sostenible”, que planteó la ONU este 22 de marzo de 2018 con el fin de combatir los desafíos que hay respecto a los recursos hídricos.