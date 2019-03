Torturas en El Chipote le causaron fisuras en los huesos al líder estudiantil Juan Pablo Alvarado

Protesta cívica debe continuar en Nicaragua

casi siempre se mantiene con las manos entrelazadas hacia atrás, como si aún estuviera esposado, esa es la menor de las secuelas que le quedaron de los seis meses y tres días que estuvo secuestrado entre las cárceles de tortura del Chipote y el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, por haber participado en las protestas cívicas contra el régimen de Daniel Ortega entre abril y agosto del 2018. Entre las secuelas mayores están el insomnio y tres huesos con fisuras, producto de los golpes que recibió de parte de paramilitares en el Chipote, aseguró el joven estudiante de segundo año de derecho en León.“Aguanté dolor seis meses y tres días en la cárcel, hasta que pude ir a pasar consulta y las placas revelaron que tengo fisuras en el hombro derecho e izquierdo y en una de las costillas derecha, y un golpe en la cabeza producto de los golpes que me dieron en el chipote cuando estaba siendo interrogado”, relató el líder estudiantil del Movimiento 19 de abril de León.Alvarado es uno de los 50 presos políticos que el Ministerio de Gobernación excarceló, el pasado 15 de marzo, producto de las negociaciones entre la Alianza Cívica y el orteguismo. Ahora está bajo el régimen de convivencia familiar, aunque la causa por la que lo procesan aún está en trámite en el Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, ante el juez orteguista Edgar Altamirano, donde esta semana reprogramaron la continuación del juicio para el próximo 23 de abril.“La programaron para el mero día del estudiante”, dijo el joven. Alvarado está siendo procesado junto a los líderes estudiantiles Levis Artola Rugama y Yaritza Rostrán quienes también fueron excarcelados el 15 de marzo bajo la medida de convivencia familiar. En el mismo expediente están acusados Byron Corea Estrada, Christopher Nahiroby Olivas Valdivia, Víctor Obando y Luis Hernández quienes aún siguen presos en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro. Estos jóvenes son acusados de terrorismo, entorpecimiento al servicio público, incendio del Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN) entre otros delitos ocurridos supuestamente durante las protestas cívicas en León entre abril y julio de 2018. Además, son señalados de portación o tenencia ilegal de arma de fuego, secuestro extorsivo, robo con violencia e intimidación agravada en grado de frustración, en perjuicio de los sandinistas Carlos Mendiola, Jan Alvarado, Andrea Arroliga y el Estado de Nicaragua.Para el reo político Juan Pablo Alvarado Martínez, las protestas cívicas deben continuar hasta lograr la excarcelación de todos los presos y presas políticas y la democracia en Nicaragua. Además, porque es un derecho establecido en la Constitución Política de Nicaragua. “Las protestas se tienen que dar, porque es un derecho y deben ser respetadas y no asediadas por la Policía ni paramilitares. Hay que seguir luchando cívicamente por la libertad de Nicaragua, tenemos que llamar a la población nicaragüense a que marche de nuevo”, dijo Alvarado. El joven agregó que ya perdió el miedo con tanta tortura que sufrió en el Chipote y no le da miedo volver a caer preso. ”El miedo ya lo perdí y no me importa volver a caer preso. Ya me golpearon, me torturaron psicológicamente he perdido el sueño, y volvería a marchar por Nicaragua”, dijo el líder estudiantil. Los CPC en el barrio los siguen vigilando.