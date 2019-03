Hemeroteca | Wilfredo Navarro: “Daría mi vida por Arnoldo Alemán”

En el año 2000,permanecía dentro de las filas del Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Su fidelidad al partido era tanta que aseguró que moriría por el entonces presidente Arnoldo Alemán. Dijo también que sentía lástima por los sandinista y hoy es uno de ellos y apoya fielmente al dictador. Esta es una reproducción de la entrevista hecha a Navarro por el periodista del diario LA PRENSA, José Adán Silva, el 20 de febrero del año 2000, durante su candidatura a la Alcaldía de Managua del PLC.Aparece punteando bajo las encuestas de simpatía, pero está empecinado en ganar la Alcaldía de Managua. Dice que no le importa que las encuestas digan lo contrario. Expresa que como amigo se declara bueno y como enemigo terrible. Tiene un concepto de la amistad que raya en lo suicida, al contestar que por Arnoldo Alemán sería capaz de dar la vida.Wilfredo de Jesús Navarro Moreira parece ser demasiado franco y poco sútil. Más bien terco y de un mal carácter que no puede ocultar. Está consciente de que goza d poca popularidad entre el electorado y confía en que el respaldo de la maquinaria del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), lo lleve a ganar la Alcaldía. Defiende las negociaciones de su partido con el FSLN, al que dice haber odiado por muchos motivos. Su nombre está en grandes letras en dos enormes vallas del Estadio Nacional, algo que ni en tiempos del somocismo se había visto. Sin embargo, para él esto no es pecado.Yo conocí a Alemán por medio de actividades relacionadas con la empresa privada. Cuando me integro a la lucha contra el sandinismo, comienzo a abandonar mi trabajo para dedicarme cien por ciento a la política. De esa participación en la empresa privada conocí a Arnoldo Alemán; nos conocimos y tuvimos relaciones cordiales. Es a nivel del PLC que nos comenzamos a identificar y entender la visión en cuanto a la unidad del partido; en estos momentos nos une el compromiso de mantener la unidad del partido liberal.Hay relación partidaria, pero también hay amistad. Al presidente yo le tengo un gran respeto, él tiene confianza en mí. Nos llamamos y tenemos las relaciones normales dentro de la carga de trabajo que tenemos; donde nos encontramos tratamos de fortalecer los vínculos de amistad.¿…Capaz de dar la vida por Arnoldo Alemán…? (Repitió la pregunta pensativo y sorprendido)Bueno, eso depende del favor, si es dar la vida por algo que es sencillo pues … sí, en determinado momento los amigos estamos dispuestos a dar la vida por otro amigo. Yo creo que con Arnoldo estamos en esas condiciones y creo que si a él también le pidiéramos que pusiera en peligro su vida por sus amigo, lo haría.Esas son cosas que no podemos determinar en momentos así. No es fácil determinar en qué momento se puede dar la vida por un amigo. Quizás por proteger su vida, por proteger su honor o su familia, etcétera.Lo que pasa es que soy candidato de noviembre del año pasado a esta parte. Mirá, yo estaba trabajando para una candidatura presidencial. Fijate que en los barrios la gente me dice: ¡Viva el futuro presidente de Nicaragua! Lo que te quiero decir es que hay una confusión entre los militantes del partido de lo que voy a ser: Alcalde o presidente. En cuanto al tema de las encuestas, arrancamos de cero y ahora estamos en un doce por ciento; además las encuestas son una herramienta de trabajo que reflejan un momento. Sobre el liderazgo, es algo que no te lo dan, sino que vos lo hacés, y eso es parte del trabajo del PLC. El candidato solo no ganas las elecciones, éstas se ganan con organización y cuando existe detrás de una fortaleza como la del PLC pues cómo perder.Yo creo que voy a ganar porque tengo el suficiente reconocimiento de mis partidarios y porque tengo detrás de mí la maquinaria del PLC. Cualquiera que se lance por otro partido va a perder porque no tiene el arrastre que tiene el Partido Liberal. Vamos a ganar porque somos fuertes y tengo la voluntad de hacer lo mejor para Managua.Yo no miro la política como una lucha de vida o muerte. La política, más que nada, es la visión de quién puede convencer a la gente de que sus promesas son mejores. Nosotros no hemos hecho ningún pacto en el sentido peyorativo con que se maneja aquí: repartición de prebendas, privilegios, negociaciones a espaldas de los nicaragüenses.Es que las palabras tienen un concepto peyorativo y otro objetivo. Han habido pactos: lo hizo Moisés cuando Dios le dio las tablas; lo hizo Noé con Dios para la salvación del mundo en el diluvio. Entonces, la palabra pacto en sí no es mala, pero la concepción que en Nicaragua se le ha dado sí porque ha significado prebendas y privilegios para determinados grupos políticos. Lo que nosotros hemos visto como gobierno y partido es la necesidad de que en Nicaragua se acabe la violencia y las muertes. Por eso hemos discutido con nuestros adversarios sobre temas importantes y llegado a acuerdos políticos para garantizar la gobernabilidad, porque sin paz social no podríamos impulsar transformaciones, pero aún así consideramos al FSLN nuestro adversario. Si hasta Jesucristo conversó con el demonio en el desierto.Es que la gente lo entiende, a gente ya no quiere que nos estemos matando. Lo que se quiere es tranquilidad, paz, desarrollo. Eso no se explica cuando ustedes han obviado el llamado de sectores de la sociedad, que pedían un referéndum para que la gente dijera si aceptaba o no esas negociaciones que ustedes defienden en nombre del pueblo. El problema en este país es que se quieren encasillar en las dictaduras las minorías. ¿Quiénes piden el referéndum? Lo piden las fuerzas políticas que en las elecciones pasadas no pudieron demostrar que tenían la representatividad del país. La representatividad en estos momentos la tenemos el PLC y el FSLN, que juntos hacemos el 85 o 90 por ciento del electorado. Ceder a las minorías sería establecer una dictadura sin representatividad. Es fácil hablar de referéndum y sociedad civil, porque aquí cualquiera hace una ONG con tres o cuatro personas, y de repente salen diciendo que son la sociedad civil.¿Molestado a quién?Yo no creo eso, pues acabo de recibir una carta del presidente de FENIBA rectificando a LA PRENSA y diciendo que el titular no corresponde al contenido de sus declaraciones. Entiendo que hay una campaña en contra del gobierno, del PLC y en contra mía, pero en realidad ese rótulo estaba ahí desde hace tiempo y desde que ustedes lo descubrieron comenzó a hacerse el escándalo que no tiene ninguna base, ya que la Corporación Bóer es una empresa privada que puede, donar, regalar, o vender los derechos del estadio; eso no tiene nada que ver con el Estado ni con Feniba.Eso es desconocimiento, en Estelí ha existido un rótulo del FSLN, igual en Masaya y Granada donde el MRS ha puesto su propaganda. Hay que ser claro, eso es parte de la campaña de desprestigio contra el PLC. Pero más bien le agradezco al periodismo, pues son cinco días de primera plana con propaganda gratis, sobre algo que la gente sabe que no es problema.Las encuestas son unas herramientas de trabajo y para medir el liderazgo en un partido, se toma en cuenta la aceptación y el trabajo que uno hace.Pues es andar en los barrios y platicar con la gente, Y el liderazgo se mira cuando mirás a veinte, treinta personas que te rodean y te plantean los problemas en sus barrios. Y el que te cuenten sus problemas, pues es confianza.En mis planes no está perder de ningún modoHay una cualidad que me parecer ser una debilidad: soy franco y llano, lo que no me gusta lo digo, se lo digo al presidente y a quien sea. También me considero amigo leal.DiezCienA Juan Pablo II, Madre Teresa de Calcuta, y al expresidente Reagan.A Rubén Darío, Obando y Bravo, y Arnoldo Alemán