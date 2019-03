10 cosas que quizá no sabías sobre Alessio Casimirri, el italiano asilado en Nicaragua

Vivió por muchos años a una cuadra del Vaticano. Sus familiares vivían en la Capilla Sixtina. En el Vaticano su familia tenía un balcón especial entre la Basílica y el Palacio del Papa para asistir a los acontecimientos en la plaza.Bautizado por el papa Juan Pablo VI y con él dio su primera comunión. En un reportaje realizado por Magazine, en diciembre de 2007, aseguró que practicó el catolicismo por convicción y no por obligación. Estudió Derecho en la Universidad de Roma.En los jardines del Vaticano, un lugar donde no cualquiera tenía acceso, se daba el gusto de jugar futbol. Ahí mismo conoció al entonces papa Juan XXIII. Durante mucho tiempo jugó de delantero, pero cambió de deporte.. Siempre se dedicó al buceo, deporte que considera su vida. En Managua tiene un restaurante, La Cueva del Buzo, y todo lo que sirve lo pesca él mismo. En Italia impartía clases de buceo.En el reportaje de Magazine publicado en diciembre de 2007, Casimirri dijo ser buen bailarín. Le gusta la música desde la salsa hasta el reguetón y es amante de los Rolling Stones. También tiene afición a la cocina.Por la muerte de Aldo Moro, en 1978, sobre Casimirri recayeron 11 cadenas perpetuas, 24 años más de cárcel y otros dos años de aislamiento diurno. Lo juzgaron sin estar él presente, nunca cumplió la condena. Él asegura ser inocente.Casimirri admitió a Magazine en el 2007 haber participado de movimientos ligados a la superación de los sectores sociales en Italia, pero niega haber tenido vínculos directos con Brigadas Rojas (movimiento considerado terrorista revolucionario) como tal, por lo que también fue acusado.Tenía 31 años cuando Casimirri llegó a Nicaragua, en 1983. Tomó la decisión por un curso de buceo en la Costa Caribe y porque quería vivir en un país tropical. Pero, según juristas nicaragüenses, era del conocimiento de las autoridades de Migración que Casimirri llegó al país en condición de asilado político y además había confesado pertenecer a las Brigadas Rojas.En tres momentos (1996, 2004, 2015), la justicia de Italia solicitó la extradición de Casimirri, pero las autoridades nicaragüenses no lo permitieron . Entre otros delitos, se le acusaba de asociación subversiva y participación en banda armada, secuestro de personas y homicidio agravado.Ha tenido dos matrimonios, el primero en Italia y el segundo en Nicaragua. El año que ingresó al país conoció a Raquel García y pocos meses después se casó con ella, 15 años menor que él. Tienen dos hijos: Valeria y Alejandro. Su tercer hijo lo adoptaron, padece de síndrome de Down.