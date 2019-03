Moda| ¡Los prelavados están de regreso!

Una de las mejores maneras de llevar estas prendas es combinándolas con piezas en tonos totalmente neutros, blanco y negro es lo menos osado, pero lo más acertado, sobre todo si su estilo es tradicional o clásico, combinado con el estilo natural. Si su línea es más bohemia, toda prenda que tenga bordados, telas fluidas, con estampados con líneas curvilíneas lo convertirán en un estilo de los ochenta en perfecta armonía con la década anterior.Para algo más sofisticado le recomiendo una blusa con tela asedada, ya sea manga larga con cuello y estilo masculino, o con aire lencero, unas sandalias clásicas en colores neutros, metálicos o animal print. Todo esto se puede reforzar con una tercera prenda que es un blazer corte clásico en un color neutro cromático, es decir no grises, negro o blancos, más bien rojo vino, verde botella, amarillo mostaza, morado, petróleo, marrón oscuro, entre otros. Otra opción es un kimono en tonalidades oscuras. Si busca algo más creativo, podría lucir cualquiera de estas prendas con una camiseta, una chaqueta de lentejuela o con look deportivo con tela asedada, zapatos sporty o de diseño actual.Piense en estas prendas aptas para actividades sociales informales o casuales informales. No gaste mucho dinero en piezas que rápidamente pasarán de moda, búsquelas en marcas de bajo costo, en tiendas de segunda mano, o por qué no, buscando en el baúl de los recuerdos de sus familiares que vistieron con estas modas en aquella época.