22 segovianos han muerto en España desde 2016 en la búsqueda de una vida mejor

No se realizan chequeos médicos previos

El estrés de estar fuera de la patria

Unos 22 nicaragüenses de las zonas norte de los tres departamentos de Las Segovias han encontrado la muerte en los últimos tres años en España, país al que emigraron en busca de fuentes de trabajo que les generara mejor ingreso monetario para ayudar a la economía de sus familias en sus hogares. Recopilaciones periodísticas de medios regionales radiales, televisivos y medios escritos del norte del país, registran que desde el 2016 hasta lo que va del 2019, unos seis ciudadanos nicaragüenses del departamento de Nueva Segovia, nueve del departamento de Madriz y siete del departamento de Estelí fallecieron, nueve de ellos por infartos, en España.El caso más reciente fue el de Martha Alicia González Duarte, de 47 años, originaria del municipio de Santa María, zona del departamento de Nueva Segovia, quien falleció el pasado 11 de marzo de este año de un infarto fulminante, producto de complicaciones de salud por varias enfermedades que la aquejan, y que sus familiares han tenido que realizar una colecta monetaria para repatriar su cadáver, ya que se requieren más de seis mil euros.La nicaragüense que habitaba en el barrio Carlos Alberto Granados del municipio de Santa María, en Nueva Segovia, había emigrado a España el 23 de diciembre del año pasado, en busca de mejores condiciones de vida para ella y su familia, pero sufrió un infarto y fue ingresada al hospital de ese país europeo, donde le detectaron problemas en los riñones y los pulmones, entrando en estado de coma y después de varias semanas falleció.Otro caso reciente es el de la joven Frania Valle Centeno, de 25 años, originaria de uno de los barrios de la ciudad de Estelí, quien falleciera el pasado 20 de marzo en el hospital Gregorio Marañón de Madrid, España, producto de un cáncer que la afectó ya viviendo en ese país europeo. La joven fue cremada y sus restos permanecerán en España, según dijeron familiares. Mientras que el 25 de noviembre del 2018, el joven Norlan Alexis Talavera Herrera, de 25 años, originario del municipio de Pueblo Nuevo, zona del departamento de Estelí, falleció de un infarto al corazón en la ciudad de Pamplona, en España, donde había llegado hace dos años en busca de trabajo para mejorar las condiciones de vida de su familia. Para su repatriación sus familiares, vecinos y amigos recaudaron 14 mil dólares para el pago de documentación, morgue, ataúd especial (hermético) y trasladado en avión.Extrañamente de las 22 personas que han fallecido desde el 2016 en España nueve de ellas murieron por infartos al corazón, una por cáncer, tres en accidentes (atropellos) automovilísticos, dos mujeres asesinadas por sus compañeros de vida en ese país europeo, tres en accidentes laborales y cuatro por muerte natural.Miembros de la Comisión Española de Ayuda a Refugiados (CEAR) han destacado que más de 1,767 nicaragüenses, principalmente de los departamentos del norte del país como Estelí, Madriz y Nueva Segovia habían solicitado refugio temporal o asilo en ese país europeo, desde que el 18 de abril del año pasado estallará en Nicaragua el conflicto sociopolítico en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pero algunas organizaciones no gubernamentales, y que prefirieron no ser identificados para evitar represalias por parte del gobierno, han señalado que solo del departamento de Madriz más de 2,800 personas habrían salido, en su gran mayoría hacia España, desde que el 18 de abril del año pasado estallaron las protestas antigubernamentales en Nicaragua. Mientras que del departamento de Estelí se estima que más de 1,700 personas, principalmente jóvenes y en su mayoría mujeres, emigraron a España. Del departamento de Nueva Segovia se señala que alrededor de unas 3,000 personas emigraron también a España. Las causas por la que muchos de los que emigran a España son mujeres se debe a que estas perciben salarios de hasta 1,800 euros al mes, los cuales ahorran mejor porque laboran como empleadas domésticas cuidando familias, principalmente personas de la tercera edad, con lo que obtienen dormida o alojamiento y tres tiempos de alimentos.“Mientras que en el caso de los hombres, estos tienen que buscar piso (apartamentos) que andan costando alrededor de unos 500 a 700 euros cuando ellos apenan perciben un salario mensual de ingresos de entre 800 a 900 euros, además de eso deben costearse los tres tiempos de comida”, explicó Tamara del Socorro Rodríguez Pérez, originaria de la ciudad de Estelí, quien ya tiene cinco años viviendo en Bilbao, España.La doctora Dania Calero González, médico especialista de la ciudad de Somoto, cabecera del departamento de Madriz, y exdirectora del hospital somoteño Juan Antonio Brenes Palacios, señaló que entre las causas que estarían generando que más de nueve personas hayan fallecido en los últimos tres años por problemas cardíacos en España, se deban en parte a que los nicaragüenses que viajan a laborar a ese país no se practiquen exámenes médicos con antelación para conocer su estado de salud. “Existen varios factores que estén incidiendo como es que las personas que salen de sus zonas ubicadas en el mapa de pobreza como los municipios de Totogalpa, San Lucas, San José de Cusmapa, entre otras de Madriz, que hayan estado expuestas a una mala alimentación que sin darse cuenta presentan un nivel o grado de desnutrición”, señaló. Otros problemas presentados como causas por la doctora Dania Calero González es que el nicaragüense que se va a trabajar a España no se realiza chequeos previos de su salud, “por ejemplo hay personas que presentan problemas de cardiopatías congénitas o que son hipertensas, también con síntomas de diabetes o con problemas de la presión arterial”, indicó.También señaló factores climáticos, “recordemos que muchos de los que se van a trabajar a países como España salen de zonas con un clima caliente y llegan a regiones donde las temperaturas son demasiadas bajas o extremas por temperaturas frías que generan hipertensiones”, dijo. Por su parte, el doctor Eliud Castillo, un médico especialista en medicina interna de la ciudad de Estelí, dijo que está demostrado que muchos conciudadanos que viajan al exterior en busca de mejores condiciones laborales para mejorar sus vidas en sus hogares llevan un historial de enfermedades congénitas como las cardiopatías, problemas de desnutrición alimentaria y se enfrentan a cambios severos de vida que los afectan emocionalmente por el hecho de estar fuera de sus hogares y alejados de sus hijos y resto de familias.“Mucha de la gente que se va del país, buscando mejores condiciones de vida para ellos y sus familias, son originarias de comunidades del campo o de barrios marginales que no están acostumbrados a esos cambios bruscos de vidas, y ya estando en España sufren un nivel de depresión, angustia y estrés por el viaje y por estar lejos de sus parientes cercanos”, expuso. El doctor Eliud Castillo manifestó que hay ciudadanos que deben chequearse antes de abandonar el país para saber las condiciones de salud con que están viajando, “recordemos que el nivel de vida y de salud de los nicaragüenses es muy precaria. Mucha gente padece de problemas cardiovasculares, son hipertensos a veces por su obesidad, y ahí es que de repente colapsan o sufren infartos al corazón o derrame cerebral, entre otros”, apuntó.Ambos galenos coincidieron en recalcar que los nicas que emigran a países como España deben de realizarse antes un chequeo médico exhaustivo de su estado de salud, a fin de llevar referencia médica de sus condiciones físicas que les permita manejar mejor sus planes laborales que ejercerán y que estén de acorde a sus condiciones de estabilidad emocional y física, para no colapsar a como ha ocurrido con sus compatriotas que ya fallecieron.