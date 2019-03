Jonathan Loáisiga y el enorme reto de sostenerse en las Grandes Ligas

El arsenal del nica

Jonathan Loáisiga puede ser engañoso como su cambio de velocidad, pero por lo general es directo como su recta, que combinada con una curva terrible, produce casi siempre una mezcla de espanto y sorpresa en los bateadores. “No siempre uno sale bien, hay días buenos y días malos”, señala Loáisiga. “Lo importante es seguir luchando, dando lo mejor en el trabajo”, agrega el carabinero de 24 años, quien se alista para debutar el 3 de abril próximo ante Detroit.Loáisiga libró una intensa batalla por ganarse un lugar en el staff de los Yanquis de Nueva York y lo hizo, solo que deberá permanecer una semana en Tampa, mientras CC Sabathia cumple un castigo de cinco juegos por asestar un golpe a finales del año pasado.“El mánager Aaron Boone y el coach de pitcheo Larry Rothschild me dijeron que estoy en el equipo y que una vez que CC cumpla su suspensión, me uniré al club. así que viajaré a Nueva York como el 1 de abril. Mientras tanto voy a seguir preparándome en Tampa”, explica el lanzador. Las cifras de Loáisiga en el Spring Training son un poco borrosas: 2-1 y 6.75, pero cobran brillo cuando se aprecia que propinó 18 ponches en 16 entradas y que su control mejoró de tal modo, que dio una base en sus últimos siete innings en los dos trabajos finales.“Uno sale al box y trata de hacer su trabajo, intenté siempre estar concentrado, pero uno va a cometer errores y eso es parte del juego. Lo esencial es tratar de no volver a fallar con lo mismo”, explica el tirador de Las Sierritas de Managua.Loáisiga tuvo seis salidas en la primavera y en dos de ellas flaqueó, las que afectaron de forma drástica sus cifras. En solo 4.1innings, los Orioles y San Luis le batearon ocho hits y le anotaron 10 carreras, de ellas nueve limpias. En ese período lanzó para 18.70. “En esos trabajos dio la impresión que intentaba lanzar el picheo perfecto en cada situación con el conteo y eso lo complicó. Solo tenía que recordar que podía confiar en sus tres disparos y tirarlos”, fue la evaluación del mánager de los Yanquis, Aaron Boone. Sin embargo, en el resto del trayecto lanzó para 2.19, por tres anotaciones limpias en 12.1 innings, aunque claro, el desempeño se evalúa de manera global. Pero los entrenadores y el mánager van siempre a detalles que no vemos a simple vista. “Loáisiga tiene la capacidad de comandar su bola rápida abajo. Cuanto la tiene combinada con sus rompientes, es muy difícil para los bateadores”, señala el receptor Gary Sánchez, quien le recibió los disparos en su última salida en el Spring Training. De modo que ahora que se ha abierto una oportunidad, la meta de Loáisiga será sostenerse, no solo subir para hacer algunas aperturas mientras regresa Sabathia, sino mostrar su utilidad para que sea tomado en cuenta, incluso cuando todos los brazos estén saludables.Jonathan Loáisiga lanza recta de cuatro costuras entre 95-97 millas. Su curva está muy bien configurada por su velocidad y precisión al desplomarse próxima al home y el cambio llega hasta 88 millas, con mucho engaño y un movimiento circular que lo aleja del bateador. Los Yanquis desean que puedan aportar 100 innings este año, una cifra nunca antes lograda en su carrera. Su punto más alto son los 68.2 episodios en 2013, aunque el año pasado acumuló 80.2 innings combinando su trabajo en las Ligas Menores (56) y las Grandes Ligas (24.2).