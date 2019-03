Jairo Beras le dio base por bolas a Cheslor Cuthbert en el spring

Jairo Beras, el pirotécnico tirador dominicano de sangre nicaragüense, dueño de una bola rápida de 100 millas por hora, ha sido utilizado por los Rangers de Texas en dos partidos del spring training e incluso el pasado domingo enfrentó a Cheslor Cuthbert. Beras acumula 1.2 entradas de dos hits, una carrera, un jonrón, una base y un ponche con Texas. El año pasado lanzó en Clase A fuerte y esta temporada podría ser ascendido a Doble A, desde donde en cualquier momento puede saltar a las Mayores si continúa su progreso.La bola rápida de Beras es humeante, pero el poder no es suficiente. También se requiere dominio de la zona de strike y en esto trabaja el larguricho pelotero que inició su carrera como bateador y se destacó como jonronero. En 2017 hizo la transición de bateador a lanzador y poco a poco va puliendo sus habilidades, al punto que ya está siendo tomado en cuenta en el equipo grande.En el juego del domingo tenía la oportunidad de salvar el partido ante Kansas City, al estar Texas en ventaja de 3-2, pero después de un out, Kort Peterson le pegó un jonrón que empató la pizarra. Luego dominó al encendido Humberto Arteada, quien es el mejor bateador de los Royals en la primavera con promedio de .478. Con dos outs y nadie en las colchonetas, perdió la zona de strike ante Charler Cuthbert, a quien le dio base por bolas y completó su labor neutralizando a Enmanuel Rivera.Cheslor se fue de 1-0 con un boleto en este encuentro y quedó con promedio de .375, por 18 hits en 48 turnos, con tres dobles, siete anotadas, seis impulsadas, dos boletos y seis ponches. Es líder de Kansas City con 26 partidos jugados, segundo en hits y tercero en bateo, únicamente superado por Arteaga (.478) y Erick Mejía (.390). El costeño no es parte del roster de 40 protegidos de Kansas City y está buscando impresionar en el spring para ganarse un puesto en el equipo grande.