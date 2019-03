Insumos de maquinarias agrícolas aumentarán en un 25 por ciento

Deudas presionan a los empresarios

¿Reexportan maquinaria?

Reforma bota esfuerzos

La reforma a la Ley de Concertación Tributaria (LCT), que eliminó masivamente exoneraciones y exenciones, golpeó especialmente a las empresas importadoras de maquinarias agrícolas, las que se encaminan a la quiebra, advirtieron gerentes empresariales que alertaron de retrocesos en la mecanización de la producción agropecuaria. La decisión del régimen de quitar la exoneración a las maquinarias agrícolas ocasionará —señalan las importadoras y distribuidoras—, que los precios de estas se encarezcan cerca del 25 por ciento.“Con la reforma tributaria es difícil pensar que el equipo agrícola que se usa para la preparación de tierra no va incrementar, este es un incremento que viene del implemento y va bajando hasta la producción y luego sube al producto final, por eso es difícil pensar que el arroz, los frijoles y todo lo demás no va a incrementar, puesto que ya el equipo agrícola que no pagaba ningún centavo de impuesto ahora sí va a pagar más del 25 por ciento (actual)”, explica el gerente general de Alternativas Agropecuarias (Agricons), Eduardo Martínez.El régimen de Daniel Ortega ordenó en la reciente reforma fiscal derogar del artículo 127 de la LCT el numeral 16, lo que indica que ahora se gravará con varios impuestos las maquinarias agrícolas, repuestos y llantas. Esto provocará un encarecimiento en las maquinarias y por ende las ventas seguirán deprimidas, pero además creará un rezago en la tecnificación agrícola, la cual hasta el 2017 comenzaba a crecer satisfactoriamente, alertó el sector empresarial vinculado a este negocio.Martínez ve con preocupación la implementación de la reforma. Su empresa en particular desde la crisis sociopolítica no ha vendido ninguna maquinaria. “De cara al inicio del ciclo agrícola la situación está igual o peor, los productores sembrarán los que pueden, y si alguno de ellos pensó que este año iba a comprar su maquinaria, con la situación no lo va hacer, con decirte que este año yo no estoy trayendo (importando) nada, no se importó porque no hay perspectiva de venta, yo tengo maquinaria que no la vendí el año pasado, esa es la que espero vender y si no la vendo este año la venderé el próximo, lo que sí pasa es que cada equipo que yo tengo ahí en stop paga una tasa de interés mensual”, detalla Martínez.Martínez cree que la reforma fiscal agravará más la situación que vive este segmento empresarial, agobiado por la falta de financiamiento. “Esta reforma nos está empujando a la quiebra a todas las compañías, estamos llegando a un punto de decirle al banco aquí está la compañía, aquí te la dejo, porque no va a haber posibilidad de seguirla manteniendo, porque el banco no me está dando dinero para seguir flotando y pagarle al mismo, porque todo lo tengo en stop”, afirmó.Y agregó: “Estoy a punto de decirle al banco aquí está (en maquinaria) todo lo que me prestaste, porque yo no lo puedo hacer dinero inmediato, porque vos (el banco) no le prestás al productor para que me compre a mí y yo no tengo dinero para pagarte a vos. El banco es el centro del origen del movimiento del flujo de plata, porque el banco es emisor y receptor”.Mario Hanon, de la empresa Formunica, que vende maquinaria e insumos agrícolas, detalla que hay empresas más endeudadas que otras, lo que las ha obligado a reexportar las maquinarias. “Hay serios problemas, hay empresas más endeudadas que otras, una porque hicieron inversiones, construyeron un edifico y lo están pagando, pero el negocio no está dando plata. Otras deben parte del parque de maquinaria, es por eso que se han tenido que llevar las maquinarias a otros países. Sé de dos empresas que han tenido que reexportar la maquinaria, porque no tenían cómo pagarle al proveedor, y con esto no hay ninguna ganancia”, señaló.Hanon explicó que como consecuencia, empresas que tienen filiales en otros países se han llevado maquinarias y las pocas empresas que han quedado se han achicado y están viviendo de la venta de repuestos. “Yo creo que el Gobierno debería de considerar seriamente, ver qué articulado de la ley vino a deprimir más lo que ya estaba deprimido, al final en la contracción de la venta de insumos y maquinarias, los rendimientos serían afectados, a esto hay que sumarle la falta de financiamiento”, expresó Hanon.Domingo Alemán, gerente de equipos de la empresa Escasan, manifestó que precisamente ahorita han tratado de mover las ventas a través de ferias y promociones. “De hecho lo que estamos haciendo es liquidar los productos de baja rotación, haciendo promociones, participando en feria, dando los mejores precios, para mejorar la ventas, pero ahora con la nueva reforma se tendría un impacto grande, sobre todo con la liquidez de la compañía, las ventas también se ven afectadas. Ahora hay que ser más cauteloso con las importaciones, porque no se está dando financiamiento”, dijo Alemán.El Banco Central detalla que hasta noviembre de 2018 se importó en bienes de capital para uso agrícola 57.3 millones de dólares, mientras que en el mismo lapso del 2017 se habían pagado 59.3 millones de dólares. Las importaciones de tractores son las más afectadas. La reforma fiscal agarró a estas empresas golpeadas por la crisis política que derivó en una recesión económica, lo que provocó que estas cerraran sucursales y despidieran personal ante el derrumbe de sus ventas.