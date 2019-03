Libertad y saÃ±a

CARTAS DE AMOR A NICARAGUA

Querida Nicaragua: No tengo la menor duda de la sobrada capacidad y preparación académica de los señores que conforman la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. No creamos que es tarea fácil discutir con quienes por parte del Gobierno llevan instrucciones precisas y algunos tintes maquiavélicos en esas largas discusiones que bien podrían ser más sencillas y resolverse en el menor tiempo posible. No entiendo en qué van a ocupar noventa días más para procesar la salida de tantos reos como tienen padeciendo penurias tanto en el Chipote como en la cárcel Modelo de Tipitapa. Suficientes torturas y barbaries han sufrido los prisioneros por el gravísimo delito de reclamarle a un Gobierno notoriamente dictatorial que se comporte respetando los derechos del pueblo, haciendo justicia, castigando la corrupción que se nota en las instituciones del Estado, y sobre todo reclamando las libertades que han sido conculcadas, libertad de reunión, de movilización, de asociación, de opinión, y sobre todo libertad de prensa que es la madre de todas las libertades.

He escuchado a muchos abogados decir que en derecho los asuntos se deshacen de la misma forma en que se hacen. Aquí se han llevado presos sin orden de ningún juez a centenares de ciudadanos; simplemente los persiguen por exhibir el pabellón azul y blanco de la patria, lo introducen en una tenebrosa Hilux y los llevan a las cárceles de tortura del Chipote y vaya usted a saber por qué lo llevaron y cuantos días o meses de cautiverio sufrirán. Para poner algunos ejemplos muy conocidos a los periodistas del Canal 100% noticias Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau los arrestaron sin figura de juicio por el delito de estar informando noticias en el Canal de televisión. Si en derecho, como dicen los abogados, las cosas se deshacen de la misma forma en que se hacen, los periodistas Mora y Pineda Ubau deberían ser conducidos en un vehículo y llevados a su centro de trabajo o a sus casas de habitación. Otros periodistas han tenido que exiliarse por temor a ser hechos prisioneros. A Carlos Fernando Chamorro le ocuparon las instalaciones de sus medios de comunicación Confidencial y Esta Semana y Esta Noche, programas que transmitía en el Canal 12 de TV; tuvo que exiliarse en Costa Rica. Otros exiliados son: Jaime Arellano y Luis Galeano con su programa Café con Voz del Canal 100% Noticias.

Con todo respeto le pido a la Alianza Cívica que reclame este principio del derecho universal y que los prisioneros políticos no tengan que sufrir noventa días más de penurias en las cárceles donde se encuentran. Ellos ya han recibido suficientes castigos. Pidan que los pongan en libertad.

El autor es director general de Radio Corporación y fue candidato a la Presidencia de Nicaragua.