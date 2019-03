Ceshia Ubau: "Una nueva Nicaragua solo es posible con la participación ciudadana" - La Prensa

Liberación inmediata de presos políticos

Esta nueva canción la estrenó el pasado 21 de marzo, Día Internacional de la Poesía en homenaje al poeta de Francisco Ruiz Udiel autor del poema Habría que sembrar girasoles, que ha adaptado y musicalizado.

Gira por países de Europa

La cantautora nicaragüense Ceshia Ubau se pronunció por la liberación inmediata de los presos políticos y la esperanza de ver a una nueva Nicaragua libre del régimen orteguista. En los primeros días de abril Ubau realizará una gira por países europeos para promocionar su segundo disco con vídeo:en homenaje al poeta Francisco Ruiz Udiel (1977-2010)Así un álbum musical de edición limitada con el mismo nombre, en el cual incluye canciones de su primer álbum Con los ojos del alma.“Una nueva Nicaragua solo es posible con la participación ciudadana y no habrá ningún salvador entidad extranjera o sobrenatural que pueda salvar al país de todo esto” dijo Ubau al referirse a la crisis sociopolítica que el próximo 18 de abril tendrá un año sin resolverse.Expresarse políticamente o manifestarse públicamente en marchas o plantones contra los abusos e injusticias del régimen orteguista ha sido objeto de represión y cárcel., incluyendo 165 bajo el régimen de casa por cárcel. Por su lado la Alianza Cívica informa de 647 presos políticos, y 191 exiliados o escondidos. Estas cifras coinciden con las que maneja la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En tanto el Gobierno solo ha reconocido a 340.Para Ceshia la responsabilidad de reconstruir una nueva cultura política y de vivir en sociedad es de todos y no solo de los políticos. Uniéndose a esta petición de libertad de los reos políticos, en anteriormente meses cantautores como Luis Enrique Mejía Godoy,dieron a conocer canciones urgentes en pro de la liberación de los presos políticos en Nicaragua.En días recientes Ubau dio a conocer la grabación Habría que sembrar girasoles, un segundo disco que le da nombre a la gira por Europa, y estrenará su video el próximo viernes 29 de marzo durante un concierto en la Casa del arcoíris en San José, Costa Rica.Adelantó que la canción trae un video que lanzará el próximo viernes 29 de marzo, y viene con dibujos animados realizados por René Chavarría. Producido por Managua furiosa estará disponible al público en las plataformas de Youtube y Vimeo. Su historia retrata la vida de un barrio de Managua donde sus habitantes viven en condiciones deplorables y con un alto índice de violencia. Y muestra el esplendor de los girasoles cuando empiezan a florecer. “Estos vienen a ser como la esperanza que reconstruye esta sociedad”, dice la artista llena de optimismo por el poder transformador de la naturaleza. “Se trata de una analogía sobre la situación de Nicaragua a casi un año de zozobras y violencias; lo más importante ante todo es no perder la esperanza de que Nicaragua va a ser distinta”, explica la cantautora.Y espera darla a conocer para su gira internacional la que iniciará en abril por países de Alemania, Luxemburgo, Francia, Noruega, y finalizará en mayo en una presentación especial en el Festival Internacional de Poesía de Granada, España. Y llevará la edición especial limitada del álbum musical Habría que sembrar girasoles con doce canciones. Este incluye el sencillo que lleva su nombre, así canciones de su primer álbum Con los ojos del alma, en la que figuran canciones de su cosecha como Las mujeres de mi tierra, La canción de güis, María del mar, entre otras. Así canciones como Una vela que recuerda el dolor sobre la tragedia de la insurrección de abril; también trae canciones de dos cantautores, Camilo Zapata y Mario Montenegro. La canción Habría que sembrar girasoles fue grabada en Pampa Home Studio, Heredia, Costa Rica; voz, piano y producción musical de Ceshia Ubau; mezcla y masterización de Ricardo Wheelock ;arreglo musical y guitarra de Eddy Monge; cuarteto de cuerdas: Andrés Mendieta, Sara González, Erika Arias y Thaneé Loásiga.