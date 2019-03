La batalla por la paz: un polémico libro del ex presidente colombiano Juan Manuel Santos

En su volumen, que presentará en la Feria del Libro de Bogotá el 1 de mayo, Juan Manuel Santos detalla las difíciles relaciones con el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa y con el venezolano Hugo Chávez, al que reconoce no obstante como “un aliado leal del proceso de paz”.

El ex presidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018) aseguró desde Madrid que el proceso de paz en su país “sigue siendo irreversible”, pese a la intención del actual mandatario, Iván Duque, de enmendar un dispositivo clave del histórico acuerdo con las FARC. El ex dirigente presentó en la capital española su libro, publicado por Ediciones Península -un sello de Planeta-, y a la venta en España y Colombia.Ante la prensa, Santos se mostró seguro en cuanto a la solidez del proceso de paz firmado bajo su presidencia con la guerrilla marxista de las FARC, convertida ahora en partido político. Y ello pese a la batalla política que ha abierto el presidente Duque, con su voluntad de reformar un aspecto clave del acuerdo: el sistema de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que juzga los crímenes más graves y que él considera indulgente con los ex guerrilleros.“El presidente Duque está obligado por la Constitución a cumplir los acuerdos”, enfatizó Santos, mostrándose seguro de que “la Corte Constitucional estará pendiente de que ningún paso que se da irá en contra de los acuerdos” de paz de 2016.“Este proceso sigue siendo irreversible”, añadió el ex dirigente, premio Nobel de la Paz en 2016. “Este acuerdo se hizo para beneficiar a los colombianos, no a las FARC”, insistió.El ex presidente habla también in extenso de la furibunda oposición de su predecesor Álvaro Uribe (2002-2010) al acuerdo de paz, diciéndose asombrado por “su nivel de pugnacidad y descalificación”. Según revela en el libro, el encuentro celebrado en el Vaticano entre ellos dos y el papa Francisco en diciembre de 2016 fue finalmente “un fracaso” en el acercamiento a Uribe, del que fue ministro, y con el que la relación sigue rota.Con Uribe “yo hice muchos esfuerzos para tender puentes; no consideraba que ni a él ni a mí ni al país le convenía una situación tan polarizante, tan agria. Nunca tuve respuesta”, lamentó Santos este martes en la presentación en Madrid. El propio Uribe, actualmente senador, reaccionó a la publicación del libro, y en su cuenta de Twitter acusó en los últimos días a su sucesor de “inventar cuentos” sobre él. Según Uribe, Santos “miente” al afirmar que él peregrinó en 2016 a la ciudad italiana de Asís para intentar obtener un pronunciamiento de los frailes franciscanos contrario al proceso de paz en Colombia. “Jamás hablé con franciscanos de Asís sobre acuerdo con Farc”, sostiene Uribe.