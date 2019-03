La presentadora mexicana Galilea Montijo se quedó sin visa americana

Ver esta publicación en Instagram Que gusto trabajar contigo @diegotorresmusica 👏🏻😃💕💕 #premioslonuestro Una publicación compartida de GalileaMontijo (@galileamontijo) el 22 Feb, 2019 a las 1:35 PST

En febrero Galilea Montijo viajó a Miami para, pero la presentadora mexicana tenía vencida su visa de trabajo, por lo que ingresó al país con su visa de turista. La embajada de Estados Unidos se percató de la acción, y ahora Montijo tiene prohibido viajar a ese país.Según publica TVnotas ellos hablaron con alguien de la producción de Pequeños gigantes, reality infantil donde Montijo está trabajando actualmente, y les contó que ella le pidió a los ejecutivos de Televisa y Univisión que le ayudaran a resolverlo, y que al recibir una respuesta negativa, ahora pide ayuda a sus abogados.Esta fuente reveló que fue hace unos días que le retiraron la visa de trabajo a Galilea y está que no la calienta ni el sol, pues nunca se imaginó que esto le pasaría, y menos ahora que tenía que viajar constantemente para promocionar Pequeños gigantes, motivo también por el cual no pudo conducir el Teletón de Estados Unidos.Agrega que la embajada se lo notificó cuando llegó a México y ella inmediatamente pidió apoyo a los productores quienes le dijeron que ese era un problema que solo ella podía resolver. “Ella les comentó que ellos son los responsables de los trámites; cuando les pidió intervenir, les gritoneó y les dijo que si era cosa de dinero, ella se los daba, pero que no podía quedarse sin la visa”, contó la fuente a TVnotas.Por ahora a Montijo solo le queda esperar, sin embargo la producción ya la sacó de varias promociones y actividades. El caso ya está en las manos de sus abogados, ella no pierde la esperanza de poder regresar a Estados Unidos.