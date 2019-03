Remiten nuevamente a juicio a Bryan Alemán, excarcelado de Masaya

Juez no quiso ver que es un preso políticos

Procesado por terrorismo

El reo político recientemente excarcelado Bryan Steven Alemán Olivas, de 22 años, originario de Masaya, fue remitido el lunes nuevamente a juicio por el presunto delito de tentativa de homicidio en perjuicio de un presunto paramilitar de nombre Julio César Amador García. Su abogada Verónica Nieto, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, se opuso porque no habían suficientes elementos de prueba para sostener el caso, pero el juez primero local penal de Masaya Osman Soza Mendoza lo remitió a juicio para el próximo 14 de mayo.“La Fiscalía ofreció a dos únicos testigos, la supuesta víctima y otro presunto paramilitar que andaba con él en la moto, y según la acusación había un pleito entre varios y no se ofreció a esos testigos, el escrito de intercambio de pruebas es escaso completamente”, dijo Nieto.Otros elementos son acta de detención y acta de reconocimiento de un machete sarroso que presuntamente utilizó el joven autoconvocado para amenazar a la supuesta víctima. Brayan Alemán fue excarcelado el 15 de marzo, en el segundo grupo de reos políticos que el orteguismo sacó como resultados de acuerdos con la Alianza Cívica, para resolver la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde el 18 de abril de 2018, sin embargo fue secuestrado nuevamente por paramilitares que andaban en moto y en un carro blanco el 19 de marzo, a las 9: 00 a.m, cuando este andaba comprando una gaseosa en una pulpería.Esta situación fue utilizada por la Fiscalía para fabricar otro expediente en su contra y la Policía inventó que lo había detenido en la madrugada protagonizando un pleito, en cuyo cuento no aparece quienes eran los demás involucrados y la supuesta víctima se metió a mediar porque por casualidad es vigilante voluntario y pasaba por el lugar abordo de una moto junto al único testigo del caso.Según Nieto, el objetivo es procesarlo por un delito común para que no figure como preso político.“Le hice ver al juez que es un reo político y que está en libertad producto de un acuerdo político entre la Alianza y el gobierno, pero no quiso escuchar. Dijo que nos remitieramos a la audiencia “, dijo Nieto. Alemán recuperó por segunda vez su excarcelación el sábado 23 de marzo y el lunes el juez le decreto medidas alternas a la prisión, por lo que enfrentará ese proceso en libertad. El joven tomó la palabra en audiencia y relató al juez como fue realmente el secuestro por motorizados, pero a este no le importó. “Alemán se presentó a audiencia porque no tiene nada que temer , porque todo lo que dice la acusación es una historia sin sentido”, dijo Nieto.Brayan Steven Alemán Olivas, está siendo procesado en el Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua por terrorismo, robo agravado, portación o tenencia de armas de fuego y secuestro simple, porque supuestamente participó en los ataques a la Alcaldía de Masaya, entre abril y julio de 2018, los meses más duros de la protesta social en Nicaragua. Cuando fue excarcelado, el Ministerio de Gobernación no entregó ningún documento que le aclarara cuál era su condición a pesar que preguntó a los alguaciles del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, por lo tanto no ha violado ninguna medida cautelar, explicó la abogada.