Policía Orteguista mantiene asedio contra prensa independiente y autoconvocados

El régimen orteguista no para el asedio contra el periodismo independiente y los pobladores autoconvocados. El periodista David Quintana García, del medio digital Boletín Ecológico, denunció que el domingo reciente —cerca de las 8:00 p.m.— tres camionetas y tres motocicletas (en estas últimas viajaban personas de civil) de la Policía Orteguista (PO) llegaron a la casa de uno de sus familiares y preguntaron por él. Quintana había salido momentos antes de esa vivienda e inmediatamente fue advertido por sus familiares de los sucesos, por lo que buscó refugio en otro sitio. Considera que la intención de la PO podría haber sido su detención.El periodista, quien ha estado cubriendo las protestas contra el régimen orteguista desde el 18 de abril pasado, explicó que él no tiene por qué huir, tampoco tiene por qué esconderse, ya que no tiene deuda con la justicia y solo ha hecho su trabajo.Cuando la PO preguntó por él no justificaron el motivo de su visita. Al decirles que no se encontraba, los oficiales se fueron, relató. En ocasiones anteriores, él ha recibido amenazas por medio de redes sociales e incluso por parte de pobladores de Ciudad Sandino.Asimismo, Ermis Morales, del Partido Acción Ciudadana, denunció en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) la posibilidad de una detención arbitraria, además de reiteradas amenazas de muerte y asedio policial. Explicó que el pasado miércoles, por más de una hora, más de treintas efectivos de la PO y diez motos rodearon su casa, y desde esa fecha, él se encuentra resguardado.