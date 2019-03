Presos políticos se encuentran aislados y sin agua potable tras protesta en La Modelo

Están aislados

Lostienen tres días de estar protestando desde la cárcel La Modelo, en Tipitapa, en demanda inmediata de libertad para todas las personas presas políticas y en demanda de democracia para Nicaragua. La rebelión consiste en salir por el techo de las galerías 17-1 y 17-2 a ondear una bandera azul y blanco, entonar el himno nacional y gritar consignas alusivas a la democracia y libertad de Nicaragua.En respuesta a la protesta, las autoridades penitenciarias les cortaron completamente el agua potable desde el sábado reciente, por lo que los reos no se han bañado, ni lavado trastes. Tampoco les llevan alimentos. “No los han golpeado, como las otras veces que entran con perros y bombas lacrimógenas, pero les cortaron el agua y alimentos. Están acomodándose con lo poco que les llevamos nosotros durante la visita”, dijo la esposa de uno de los reos en rebeldía.La protesta inició el mismo día (viernes 22 de marzo) que la Alianza Cívica y funcionarios orteguistas anunciaron acuerdos en los que daban noventa días de plazo para liberar a los más de seiscientos presos políticos que aún están encarcelados en los distintos sistemas penitenciarios de Nicaragua. Este término es rechazado por los reos, sus familiares y mayoría de la población, ya que los planteamientos iniciales eran la completa libertad y nulidad de procesos judiciales previo a las negociaciones.“Los que están negociando no tienen familiares presos ni son ellos los presos, por eso es que aceptan tranquilamente los noventa días. Nosotras somos las que vamos a dejar paquetería todos los martes al sistema y no saben cuánto sacrificio hacemos para llevar ese alimento y ver cuántas necesidades, humillaciones y maltrato pasan nuestros hijos y esposos”, dijo otra mamá.La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) aseguró que los presos políticos de las galerías 16 y 17 están en protestas. El abogado de la CPDH, Pablo Cuevas, indicó que esas protestas las hicieron el viernes, sábado, domingo y este lunes. Hasta el momento no tienen conocimiento de violencia física contra los presos políticos por protestar, como ha sucedido en ocasiones anteriores. Lo único que saben es que los funcionarios del penal hicieron un perímetro alrededor de las dos galerías y los aislaron totalmente.También conocieron que hicieron requisas en las galerías aledañas (7 y 8) y que en todo momento estaban vigilados, para que los otros reos no tomaran fotos ni grabaran las protestas. “Dicen que los alguaciles entran a decirles que se bajen del techo e incluso dicen que hubo disparos al aire, pero como hay hermetismo, las autoridades no dicen nada oficial al respecto”, confió otra mamá, sumamente preocupada.Los presos políticos estaban demandando la presencia supuestamente del nuncio y de la Cruz Roja Nicaragüense, para exponer sus demandas. “No podemos seguir negociando con el orteguismo, cuando nuestros hermanos y hermanas siguen presos. Ese dolor no puede ser ajeno, porque ellos ofrendaron su libertad por Nicaragua”, refirió otro familiar.Se espera que mañana —día de entregar paquetería a presos políticos— las autoridades del SPN den información a los familiares. Aunque sobre la base de experiencias anteriores, ninguna autoridad penitenciaria ni del Ministerio de Gobernación ha brindado información al respecto. En enero de 2019 hubo dos protestas de presos políticos que fueron controladas a golpes, técnica canina, bombas lacrimógenas y gas mostaza.