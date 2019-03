Negociaciones entre Alianza Cívica y gobierno trabadas nuevamente

Las negociaciones entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el régimen de Daniel Ortega no lograron avanzar este martes en la mesa de negociaciones debido a la negativa del régimen de liberar a lo inmediato a los presos políticos y ha garantizar las libertades constitucionales. Max Jerez, miembro de la Alianza Cívica, dijo que no hay acuerdos sustanciales en el tema de libertades y garantías ciudadanas.“Hemos retomado las discusiones acerca del tema de libertades y garantías ciudadanas. No tenemos acuerdos todavía y estamos tratando de lograr acuerdos sustanciales que nos permitan avanzar”, expresó Jerez.Periodistas oficialistas asediaron a los periodistas de los medios independientes a quienes tomaron forografías y videos en las instalaciones del Incae.