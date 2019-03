Fidel Moreno asegura que en noviembre inicia rehabilitación de Pista Juan Pablo II

Sueño estilo japonés

En noviembre de 2019 empezarán a desarrollar las primeras obras que corresponden a la rehabilitación de la Pista Juan Pablo II, que cruza Managua de oeste a este por su parte media y es el anillo vial más importante de la ciudad. La confirmación de la fecha de inicio la brindóen un programa matutino del oficialista Canal 4, donde además trató de justificar el desfase y sobrecosto de los pasos a desnivel en Las Piedrecitas y el 7 Sur, al manifestar que en el camino se tuvieron que ajustar los diseños estructurales y arquitectónicos de este último proyecto para que se empalme a la perfección con la Juan Pablo II.Moreno, quien se caracteriza por manejar a la perfección los pormenores de los proyectos y programas de la municipalidad, dijo que en los próximos meses se lanzará la licitación para el proyecto de rehabilitación y que posteriormente se firmará el contrato con la empresa que más convenza con la propuesta constructiva.“Esta es una obra que tiene muchos elementos. Primero porque está en el corazón de la ciudad, entonces para construir este tipo de cosas tenés que plantearte todos los desvíos de tráfico que tenés que hacer, cómo vas a gestionar la obra de tal manera que no afectés con cortes de electricidad, que no afectés los servicios de agua potable, que no afectés los servicios de comunicación”, enumeró Moreno. Es por eso que antes de iniciar las obras, será necesario elaborar un mapa de desvíos y realizar mejoras en las calles, con el fin de evitar el colapso de la circulación vehicular cuando la vía principal esté cerrada.Todo el proyecto abarca los 9.55 kilómetros de pista. Inicia en el 7 Sur, pasa por Enel Central, Plaza El Sol, El Riguero y concluye en los Plásticos Robelo; sin embargo, las intervenciones se dividirán en cuatro etapas, siendo la primera entre el 7 Sur y los semáforos de la Julio Martínez.Según los diseños del proyecto, que además de construir diez carriles entre el 7 Sur y la rotonda Cristo Rey, y ocho carriles de Cristo Rey a Plásticos Robelo, se erigirán cinco pasos a desnivel en las intersecciones más complicadas. Dos de estos carriles serán exclusivos para el sistema de transporte masivo. La idea es que unidades grandes recorran la arteria vial de forma rápida.“La Pista Juan Pablo II privilegia el tema del transporte público como uno de los elementos a destacar, vamos a tener por primera vez en cualquier corredor vial del país dos carriles exclusivos para el transporte público. ¿Eso qué te quiere decir? Que las personas que se muevan en bus van a moverse muchísimo más rápido en este corredor que cualquier otro vehículo. Son la prioridad en la pista”, indicó Moreno. Este sistema de transporte masivo aparece recomendado en el Plan Maestro de Desarrollo Urbano de Managua, elaborado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).La rehabilitación de la Pista Juan Pablo II demanda una inversión de 270 millones de dólares, de los cuales 105.4 millones fueron otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 136 millones por el Banco Europeo de Inversión (BEI) y los restantes 28.6 millones los pondrá Nicaragua. El proyecto es el de mayor envergadura en la historia de Managua. Cuando estén finalizadas todas las obras, se empalmarán a la perfección con el circuito vial de Las Piedrecitas y el 7 Sur, obras recién inauguradas y que sus costos reales son un enigma.