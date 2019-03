Reforma fiscal empuja al contrabando de insumos agropecuarios y cigarrillos

Agro sufre igual golpe

Llega insumo ilegal desde Honduras

Además de asfixiar al agro y el comercio, la reciente reforma a la Ley de Concertación Tributaria, que tiene un mes de haber entrado en vigencia, está alentado el contrabando de insumos agropecuarios y de cigarrillos, alertaron el jueves representantes de estos sectores, quienes señalaron que esto viene a agravar la situación económica del país. Carmen Hilleprand, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), dijo a LA PRENSA que el contrabando está creciendo de manera “vertiginosa”, de tal manera que de dos marcas de cigarrillos de contrabando que existían en el mercado, hoy hay 12 que están compitiendo con empresas formales que están pagando hasta 210 por ciento más de impuesto.“El contrabando está creciendo fuertemente, de dos marcas (de cigarrillos) que había de contrabando, ahorita hay 12 marcas en el mercado, esto se debe a que ellos (las empresas formales) le subieron un 210 por ciento de impuesto, a esto hay que sumarle que (la reforma) le quita liquidez a las empresas con el IR, ahorita estamos haciendo un estudio para ver las afectaciones que habrá en los distintos sectores”, dijo. Gustavo Mercado, gerente de Asuntos Externos de British American Tobacco (Batca), manifestó que por el momento no han cuantificado el impacto que tendrá la reforma, sin embargo afirma que solo en un mes el consumo de cigarrillo cayó entre 50 y 55 por ciento.“El problema es que el incremento de los impuestos es demasiado fuerte, yo te puedo decir que a nivel mundial operamos en doscientos países, tenemos más de cien años de experiencia y hemos comprobado que cuando aumentan los impuestos, el comercio ilícito se dispara inmediatamente y eso es algo que habíamos manejado muy bien hasta la fecha”, sostuvo. Mercado puso de ejemplo que en Panamá se le aplicó un ciento por ciento de impuesto y hoy el contrabando tiene el control del 75 por ciento del mercado de cigarrillo.“Puedo decir, sin temor a equivocarme, que habrá afectación para la empresa y el país, porque cuando entra el comercio ilícito todos perdemos, nosotros somos el segundo más grande contribuyente del Gobierno en términos de recaudación y esto tendrá un efecto negativo que todavía no está claro”, dijo. Batca es una de las mayores distribuidoras de cigarrillos en Nicaragua. Mercado afirmó que “la dinámica de la industria en países donde pasa lo que pasó acá, donde hubo un incremento devastador en la tasa impositiva, siempre una opción es retirarnos, pero ahorita es muy temprano. Nicaragua es un mercado importantísimo para nosotros, no lo quisiéramos perder, vamos a ver en un par de meses cómo se comporta y qué pasa”.Se conoce que el cigarrillo de contrabando está entrando a Chinandega, León y Managua a través del mercado Oriental.Esta misma problemática está afrontando el sector agropecuario, particularmente los distribuidores de insumos agropecuarios, lo que pone en riesgo el estatus sanitario que Nicaragua tiene en el exterior y le permite ingresar a los mercados internacionales.Álvaro Vargas, presidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (Faganic), afirmó el jueves que tienen información de la entrada ilícita de insumos agropecuarios ante el incremento de precios que sufrieron estos luego que se les quitó las exoneraciones y exenciones en la reciente reforma fiscal. “Aquí ya se ha iniciado un contrabando de todos los insumos del sector agropecuario, donde va a tener dos efectos directos: pudiera existir una falsificación de productos… pero (también cuando) el IPSA (Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria) y las autoridades competentes pierdan el control de lo que ingresa al país de todos los productos veterinarios y sanitarios, de los protocolos que se necesitan para la ganadería, ponemos en riesgo el estatus sanitario que tanto le ha costado al país”.Y agregó: “Cuando vos abrís las puertas al contrabando, vos perdés el control de lo que entra al país, entonces eso va a ser un tema bien peligroso para el sector ganadero”.Esa misma preocupación expresó Mario Hanon, vicepresidente de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos (Anifoda), pues señaló que desde Honduras está entrando insumos como urea de contrabando.“Se les está diciendo a los productores y cooperativas que buscan cómo obtener sus insumos agrícolas de otros países de Centroamérica y que los van a exonerar. Y aquí ya está viniendo sacos de urea, de Honduras, está viniendo de contrabando, porque estamos animando a aquellos productores de Nicaragua a que traigan sus productos de Centroamérica”, indicó. “Bueno, esto lo que va a hacer es que le va a dar de comer a las plantas de fertilizantes de Honduras, de Costa Rica”, indicó.