Nicaragua | Lo que necesita saber para comenzar su día (29 de marzo)

Nicaragua llega este viernes a los 346 días de protestas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Alianza Cívica amenaza con abandonar el diálogo; aumenta contrabando de cigarrillos ante reforma fiscal; Daniel Ortega reúne a sus pocos aliados en cumbre de Estados del Caribe. Estas son las noticias más relevantes para este día.La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia advirtió este jueves al Gobierno que de no firmarse acuerdos sobre justicia y democracia, que incluyan la libertad de los reos y adelanto de elecciones,que sostiene con el régimen de Daniel Ortega.Azahalea Solís, miembro suplente en la mesa de negociaciones, afirmó que si la dictadura orteguista se niega a abordar los puntos torales que demanda el país y la comunidad internacional, abandonarían la mesa del Diálogo Nacional. “La negociación tiene puntos o líneas rojas: libertad absoluta e incondicional de los presos políticos y adelanto de las elecciones. Si no hay eso, no hay posibilidad de otra negociación”, aseveró Solís.La reciente reforma a la Ley de Concertación Tributaria, que tiene un mes de haber entrado en vigencia,, alertaron el jueves representantes de estos sectores, quienes señalaron que esto viene a agravar la situación económica del país. Carmen Hilleprand, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), dijo a LA PRENSA que el contrabando está creciendo de manera “vertiginosa”, de tal manera que de dos marcas de cigarrillos de contrabando que existían en el mercado, hoy hay 12 que están compitiendo con empresas formales que están pagando hasta 210 por ciento más de impuesto.Parte de los pocos gobernantes que le quedan de aliados al dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, participarán este viernes en una cumbre en Managua, en la que le expresarían su apoyo ante las negociaciones con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, sobre crisis sociopolítica en la que está sumido el país desde hace más de once meses debido a la represión del régimen contra la población.la que si bien integran 25 países y nueve estados asociados, los únicos mandatarios presentes serían Ortega, el Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez y el de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén. El resto de representantes son cancilleres y delegados de las islas caribeñas.Lasen el marco de las tensiones internacionales de Estados Unidos por la presencia militar rusa en Venezuela, y por el lento y poco transparente progreso en la mesa de negociación que mantiene el régimen con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. El último en sumarse fue el senador republicano Marco Rubio, al enumerar cinco condiciones que debe garantizar Ortega. Para el político estadounidense, la comunidad internacional tiene que exigir la libertad incondicional e inmediata de todos los presos políticos, libertad de expresión y movilización, garantías de seguridad para el retorno de exiliados, desarme de los grupos paramilitares y elecciones adelantadas “que sean libres e incluyentes”.