Régimen orteguista no ha cumplido con las recomendaciones de Oacnudh

Negociaciones con futuro incierto

Continúan violaciones

El régimen de Daniel Ortega no ha cumplido 13 de las 14 recomendaciones que le hiciera la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), en agosto del 2018, en su informe “Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua” . Solamente una, relacionada a retomar el diálogo nacional, se encuentra en curso de implementación. La Oacnudh presentó este viernes el más reciente boletín mensual “Seguimiento a la situación de los derechos humanos en Nicaragua”, donde además hace un recuento de las violaciones a los derechos humanos que continúan en el país y deja en evidencia que apenas la recomendación de la reanudación del Diálogo Nacional está “en curso”.Dentro de las recomendaciones hechas por el organismo estaban: Poner fin inmediato al acoso, intimidación, estigmatización, criminalización y cualquier otro tipo de represalias; desmantelar y desarmar a los paramilitares; realizar investigaciones “independientes, imparciales, efectivas, completas y transparentes” de las violaciones de derechos; Detener todos los arrestos ilegales, etc. Ninguna de estas ha sido cumplida.Dos días después que la Oacnudh expusiera las recomendaciones al gobierno orteguista, este expulsó a la misión que se encontraba en el país bajo el argumento de que habían “cesado las razones, causas y condiciones” de su estadía.“La reanudación de las negociaciones entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia constituye una oportunidad para hacer frente a la crisis política y social y a sus causas subyacentes, que incluyen la erosión sistemática de los derechos humanos a lo largo de los años y ponen en evidencia la fragilidad general de las instituciones y del Estado de Derecho”, subrayó el boletín.El informe de la Oacnudh coincide con el sentir de muchos nicaragüenses, que indican que no puede haber diálogo mientras la dictadura Ortega Murillo siga secuestrando y manteniendo a los presos políticos como rehenes. “Si las detenciones y condenas de personas que expresan opiniones disidentes continúan, los esfuerzos para mantener un diálogo podrían quedar seriamente socavados”, expuso el organismo.Este jueves los miembros de la Alianza Cívica advirtieron a la dictadura orteguista que de no firmarse acuerdos sobre justicia y democracia, que incluyan la libertad de los reos y adelanto de elecciones, se levantarán de la mesa de negociaciones que sostienen con el régimen. La Alianza y los representantes del régimen orteguista tienen hasta el 3 de abril para ponerse de acuerdo en los temas de agenda, que puntualiza la liberación absoluta de los reos políticos y elecciones adelantadas.El informe mensual de la organización destaca que luego de once meses que iniciara la represión gubernamental contra los nicaragüenses, las violaciones a los derechos siguen latentes: “Como en meses anteriores, la OACNUDHcontinuó documentando los patrones de represión y criminalización contra defensores de los derechos humanos y líderes sociales. En algunos casos, las víctimas habrían sido objeto de represalias por su cooperación con las Naciones Unidas”. La Oacnudh mencionó algunos casos que se dieron en febrero, como fue el secuestro del padre Edwin Román, a quien la policía orteguista lo tachó de conducir en estado de ebriedad, así como la condena del líder estudiantil Jonathan López, y el allanamiento a las instalaciones de la Red Nicaragüense para la Democracia y el Desarrollo (la “Red Local”). En cuanto a la condición de los privados de libertad, la Alta Oficina se mostró preocupado por el trato que les brinda las autoridades del Sistema Penitenciarios, refiriéndose a las golpizas que han recibido las mujeres y hombres, en ambas cárceles, por cantar el Himno Nacional y protestar en contra del régimen