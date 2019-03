Periodistas Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora cumplen 100 días encarcelados por el orteguismo

Poco se sabe del estado de salud y las condiciones en que se encuentran los periodistas Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora, director del canal 100% Noticias, en las cárceles donde se encuentran recluidos por el orteguismo desde el 21 de diciembre de 2018 hasta cumplir hoy cien días de encierro forzado.

Según militantes del Frente Sandinista, es un castigo por “incitar al odio” desde ese medio de comunicación, contra el régimen de Daniel Ortega, aunque lo que hicieron fue informar sobre la situación que vivió el país entre abril y julio de 2018, los meses más duros de protesta social contra el régimen.

Ahora, a cien días de cárcel, sus familiares guardan la esperanza de que próximamente queden en libertad por los acuerdos firmados entre la Alianza Cívica y el orteguismo, aunque estas ideas se desvanecen con el incumplimiento de estos últimos, tomando como muestra los incidentes de ayer en un centro comercial, donde policías antimotines atacaron nuevamente a manifestantes a pesar de las negociaciones.

“No esperábamos que el proceso se iba a llevar tanto tiempo, pero nuestro trabajo como defensa era incidentar por cada ilegalidad y tener el expediente listo para cuando lo solicitaran organismos nacionales e internacionales en defensa de derechos humanos, procesales y constitucionales”, dijo Julio Montenegro, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), quien defiende a ambos comunicadores.

A juicio el 29 de abril

La audiencia de juicio contra los periodistas Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora se suspendió el pasado 18 de marzo, porque el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) no los trasladó a los juzgados de Managua. La audiencia fue reprogramada para el próximo 29 de abril a las 9:00 a.m.

La semana pasada, los familiares de Lucía a través del abogado Montenegro pidieron que un médico privado la valore, pues están preocupados por su estado de salud, pero a la fecha el juez Edgar Altamirano —quien lleva el caso— no se ha pronunciado, afirmó Montenegro.

Pineda y Mora son parte de los 201 presos políticos que defiende la CPDH, cuya lista fue pasada a la Alianza Cívica para el proceso de excarcelación de estos.

“Estos 201 están judicializados, tenemos otra lista de quienes están presos, pero no han sido puestos a la orden de un juez”, aclaró Montenegro.

Ambos periodistas están siendo procesados de incitación al odio y proposición, provocación y conspiración para cometer actos de terrorismo, en perjuicio de militantes sandinistas y el Estado de Nicaragua, a través del canal 100% Noticias, que actualmente está cerrado por el orteguismo.

Para abogados penalistas, incluyendo a Montenegro, defensor de los periodistas Pineda y Mora, la acusación contra ambos es una “aberración jurídica” porque carece de fundamento legal.

Además, no especifica las acciones supuestamente cometidas por los procesados y los hechos no encajan en el tipo penal, ni reúnen los requisitos del Código Procesal Penal para ser admitidos. Además, los periodistas en ejercicio de su profesión no cometen el delito de provocación, aseguraron.

Vejámenes

Durante su estadía en celdas de tortura en el Chipote, Miguel Mora sufrió de ceguera porque estuvo recluido en celdas oscuras por más de treinta días. Durante la visita de eurodiputados en enero pasado solo pidió una Biblia y un bombillo.

Mientras Lucía Pineda tuvo que hacer sus necesidades fisiológicas en la mano y meterla en bolsas, porque en la celda no había baño.