Carlos Mejía Godoy: “el dictador lo que quiere es ganar tiempo”

A casi un año de la de las protestas de abril del 2018 que desencadenaron una insurrección popular contra el régimen autoritario de Daniel Ortega y que costó la vida de centenares de nicaragüenses, presos políticos y exiliados, el cantautor Carlos Mejía Godoy anuncia sus nuevas canciones Amorabril y Canción de cuna para Alvarito.

Con estas emotivas e impactantes composiciones en versos metafóricos y sencillos, el cantautor nicaragüense conmemorará el primer año de este trágico episodio, el que parece no tener solución real a pesar de la firma de acuerdos en el reciente diálogo nacional, ya que la dictadura continúa reprimiendo a los manifestantes que levantan sus voces y portan la bandera azul y blanco.

“Sabemos que el diálogo ha tenido tremendos tropiezos, sabemos que el dictador lo que quiere es ganar tiempo; pero indudablemente he sentido que está en una arena movediza, él está empantanado”, advierte el cantautor.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia dio a conocer este pasado viernes la aprobación del “Acuerdo para Fortalecer los Derechos y Garantías Ciudadanas”, este el primer punto de la mesa de negociación con el régimen orteguista, quien en menos de 24 hora ha violado el derecho a manifestarse.

En los días próximos se anunciarán acuerdos sobre asuntos de justicia y democracia. El cumplimiento de estos tres puntos no será posible si no existe “voluntad” de parte de Ortega que en más de una ocasión ha dicho que se mantendrá en la presidencia hasta el 2021. En tanto la policía orteguista continúa reprimiendo.

Lea también: Tácticas dilatorias de la dictadura orteguista para no soltar a reos políticos

Del primer diálogo a la fecha van nueve meses, el segundo dialogo lleva más de un mes. Para la liberación de “imputados o acusados no detenidos, ausentes o en rebeldía, el Gobierno dice que hará un “acuerdo político para el cierre definitivo de sus causas” y que suscribirá “un protocolo de garantías de seguridad”.

Para Mejía Godoy esta violenta crisis sociopolítica y de luto que han vivido los nicaragüenses es “dura, lacerante y muy triste” porque “aún las madres siguen llorando a sus hijos”. Organizaciones humanitarias han dado a conocer listas de más de 600 personas asesinadas, otro número similar de presos políticos y decenas de miles exiliados en Costa Rica y otros países.

Lea: Carlos Mejía Godoy: “Tenía que salir de Nicaragua porque mi vida estaba en peligro”

“Por eso digo que la sonrisa de Alvarito (Conrado) allá desde su galaxia siempre nos está dando esa luz de quiebra plata hasta que venga — como lo soñó Darío con el alba de oro—, me refiero a la inevitable llegada del amanecer después de una noche tan profunda y tan lacerante”, avizora el artista.

A pesar de esta noche oscura que vive Nicaragua, Mejía Godoy exterioriza metafóricamente su sentimiento cargado de optimismo y esperanza, y lo compara como “la luz de la quiebra plata que parece desaparecer pero que reaparece en otros lados esparciendo su luz”.

Abril un mes de rebeliones en la historia del país

Amorabril, no es una canción emergente sino una composición llena de metáforas y poesía. “Cuando me propuse componerla me impuse un desafío: no mencionar palabras (directas) como aniversario, represión, banderas, muertes, persecución, secuestro, cárcel, tortura, multitudes, esperanza y triunfo, porque todos estos conceptos están en la canción de manera subliminal”, explica el compositor el cambio literario de sus nuevas letras.

“Es decir —precisa Mejía Godoy — hago uso de metáforas, de imágenes en una especie de letanía porque se va repitiendo el mes de abril”.

Lea además: Jóvenes de abril, la nueva canción de Carlos Mejía Godoy

En su sentir histórico el mes de abril, le recuerda la insurrección de abril del 2018 al que vincula a la lucha contra la opresión somocista y la rebelión de abril de 1954, lucha que libraron un grupo de militares que se alzaron contra Anastasio Somoza García, padre de Anastasio Somoza Debayle, el heredero de la dictadura.

Mejía Godoy cambien puso de ejemplo puso el concepto de la bandera de Nicaragua y sus colores, azul y blanco. Estos aparecen en los versos que dicen: “abril es un relámpago de mariposas blancas en la floresta azul de la memoria”.

También sugiere la participación de la iglesia cuando dice: “abril es un aleluya de sangre sacrosanta”. En otro párrafo sus letras aluden al niño Álvaro Conrado; éste no aparece con la imagen repartiendo agua, sino “repartiendo migajitas de luz en su galaxia”.

Y para referirse a la resistencia pacífica habla de chocoyitos que anidan en el volcán Masaya, los que son perseguidos por gavilanes. Estos sobreviven cuando llevan a los gavilanes al volcán quienes se desesperan y ahogan. Otras de sus imágenes es la de ceiba cundida de chavalos, estas se refieren a las calles, rotondas, y plazas con multitudes.

Lo que se varía es en el coro, explica el cantautor, porque las palabras son directas y la música es sencilla. Esta dice: Abril te amo, te amaré por siempre / y te amaré sin tregua noche y día / y te prometo amarte eternamente/ hasta el último instante de mi vida”.

Para el artista Amorabril es un “piropo” y una “canción de amor” y es una síntesis de la “epopeya de abril”, y de la lucha de todos los sectores.

Músicos de Monimbó en “camerata de jóvenes rebeldes”

Esta balada son nica (6×8) que “funde lo lirico, épico y la picardía” saldrá la próxima semana, y está siendo grabada por una pequeña camerata formada por músicos exiliados en Costa Rica, algunos de ellos se “escaparon a la muerte”, revela Mejía Godoy.

Acompañarán en la grabación de la canción, los talentosos músicos Dagoberto Palacios y Alma Rodríguez; también se les ha unido el barítono Mario Rocha, director del nuevo Coro Azul y Blanco.

Le puede interesar: Videoclip oficial de la canción Monimbó: siempre con vos, de Carlos Mejía Godoy se ha vuelto viral en redes sociales

Juntos ahora forman una “pequeña camerata de jóvenes rebeldes que siendo músicos se incorporaron a la lucha, están en el exilio y van a ser los participes de esta grabación”, destacó Mejia Godoy.

Para esta grabación— añade Mejia Godoy— se pusieron a la orden músicos de la Sinfónica Nacional y cuatro famosos tenores de Costa Rica, pero a preferido a los músicos exiliados porque su participación la ve como un “privilegio” porque son el relevo de una nueva generación que se ha comprometido con este tipo de música y con la libertad de Nicaragua.

Otra de las nuevas canciones que compartirá es la titulada Canción de cuna para Alvarito, y está dedicada a la memoria del niño martir Álvaro Conrado. Explicó que esta es una melodía de arrullo, es más sencilla y la puede cantar un niño de Nicaragua. Espera que el hijo de un amigo suyo cantautor la cante. “Esta no es una canción de riesgo por su lenguaje”, indicó el artista.