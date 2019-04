Zona de Strikes: ¿Qué tal funcionará Jonathan Loáisiga este año?

Jonathan Loáisiga no salió del Spring Training con estadísticas con las cuales podría hacer alarde. No, le tocó dar batalla y no escapó ileso. Por fortuna los entrenadores ven más allá de los datos.

Sin embargo eso es lo normal cuando se compite a un nivel de calidad tan elevado y la precisión de los atletas es tal, que siempre van a fondo en la lucha por ganarse un espacio en cada equipo.

El nica acumuló 2-1 y 6.75 en 16 entradas, con 13 hits permitidos, 12 carreras limpias, siete bases por bolas y 18 ponches en cinco salidas. Pero el mánager Aaron Boone profundizó al observar.

“Aun en las dificultades siempre muestra destellos de su material. A veces da la impresión que intenta el picheo perfecto y ahí se complica”, dijo Boone a la prensa y decidió dejar al pinolero.

Loáisiga subirá a la colina del Yankee Stadium mañana a las 2:05 de la tarde ante los Tigres de Detroit, que ya han designado al zurdo Matthew Boyd (0-1 y 5.40) para tratar de sortear a los del Bronx.

Y mientras ese momento llega, solo he pensado en una expresión de Loáisiga el año pasado en Nueva York: el otro año me quedo con uno de los puestos como abridor. Esa es mi meta, dijo. Y ahí está.

¿Por cuánto tiempo podrá sostenerse? No lo sabemos. Su permanencia la va a determinar su actuación. Está claro que en los Yanquis hay muchas opciones para abrir, pero Loáisiga se ha colado en el círculo de oportunidades.

Jonathan encabeza el futuro del picheo de los Yanquis, pero los neoyorquinos creen que también es capaz de aportar en el presente y por eso lo subirán ahora para ocupar el lugar del lesionado CC Sabathia.

“Nosotros hemos hecho cálculos de que podría lanzar unos 100 episodios”, aseguró Boone sobre el nica. Esa no es tarea fácil, considerando que Loáisiga no ha sido un carabinero de largo aliento.

Sin embargo, gran parte de su adiestramiento durante la pausa de la temporada, lo dedicó al fortalecimiento de su hombro y ha mantenido mucho fe y confianza en que podrá permanecer saludable.

Diversos sitios especializados en proyectar actuaciones de jugadores, son reservados con Loáisiga. Composite anticipa 4-3 y 3.97, Steamer 5-4 y 4.78, RotoChamp 5-4 y 3.95, y Fangraphs 3-2 y 3.88.

A la vez, todos coinciden en que ponchará a más de un batear por inning, aunque en relación a la durabilidad, son también cautelosos. Van desde 43 hasta 68 innings, con la excepción de RotoChamp que habla de 82.

Sin tener esos sistemas o fórmulas basadas en algoritmos que toman en consideración indicadores claves en su desempeño histórico para proyectar, pero que también fallan, yo le anticipo al nica 7-3 y 3.20.

Sus oportunidades se van a ensanchar o reducir en dependencia de su actuación y creo que la madurez de Loáisiga, junto a su firmeza temperamental y la calidad de su repertorio, van a jugar un papel clave a su favor.

Sigue a Edgard Rodríguez en Twitter: @EdRod16