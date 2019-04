Régimen no cumple con liberar papel a LA PRENSA

Los acuerdos firmados el pasado 29 de marzo entre el régimen de Daniel Ortega y la Alianza Cívica son papel mojado para la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), a cargo de Eddy Francisco Medrano Soto, director general de dicha entidad.

Pese a que en dichos acuerdos se establece que “el Estado debe garantizar el derecho a la importación de papel, maquinaria, equipo, repuestos y refacciones para los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos”, a LA PRENSA no le regresan los insumos retenidos arbitrariamente desde octubre de 2018 en dicha institución pública.

Una vez publicados los acuerdos que supuestamente entraban en vigencia de inmediato, el Grupo editorial LA PRENSA procedió a realizar una vez más las gestiones de desaduanaje de sus materias primas a través de sus gestores aduaneros, pero una vez más, y al igual que desde octubre del año pasado, la respuesta institucional fue la misma: “En Aduanas no tenemos información ni respuestas sobre los reclamos de mercadería de LA PRENSA”.

Róger Lagos, responsable de compras de esta empresa, explicó que desde que se anunciaron los acuerdos “por medio de nuestra agencia aduanera nos avocamos a Aduanas a realizar el desaduanaje de varios pedidos que nos tienen detenidas desde octubre”.

“Cada uno de los embarques enfrenta problemas diferentes: uno de ellos es que no nos dan las exoneraciones de materiales exentos de impuestos y a pesar de que los impuestos se pagaron no nos dan la materia, nos dicen que eso está en trámite. Hay otro problema que es la retención de documentos, sobre compras que ya pagamos. Aduanas nos quitó los papeles y ahora no nos entregan ni nos responden sobre ellos, no nos dicen dónde están, quién los tiene o por qué no nos los regresan”, explicó.

Otra traba que enfrentan es la mercadería que la DGA dejó ingresar a los almacenes fiscales, “pero están sin ningún trámite porque no nos dan acceso a gestionar, simplemente la dejaron ingresar y no nos dan respuesta”.

Nada ha cambiado

“El sábado 30 de marzo gestionamos nuevamente, esperando que los acuerdos ya estuvieran vigentes, como dicen en la firma que establecieron los del gobierno con la Alianza Cívica, pero nos volvieron a decir las mismas cosas de siempre: que no entregan nada mientras no hayan orientaciones superiores”, dijo Lagos.

“No hay respuesta de ningún tipo. Hoy (ayer), para darle seguimiento a las gestiones, hablamos con nuestros gestores aduaneros y nos explicaron que fueron a la secretaría del administrador de Aduanas en Managua a gestionar la devolución de los materiales, y nos dijeron en tono de burla que esperáramos sentados”, denunció Lagos.

Miles de dólares en pérdidas

Todos los días desde octubre de 2018, LA PRENSA ha estado pagando el espacio a los almacenes fiscales por mantener los materiales en bodega, explicó el encargado de compras.

Hasta enero de 2019, LA PRENSA había pagado treinta mil dólares en demora por almacenaje.

Ahora, el temor de LA PRENSA es que debido al largo tiempo de retención ilegal de los insumos, estos puedan vencerse o dañarse por estar en bodegas.

“Las tintas, las planchas, las gomas, son productos que requieren cuido en su almacenamiento y honestamente a estas alturas no sabemos el estado de la mercadería”, aseveró Lagos.

Papel bajo riesgo

“Lo que más nos preocupa es el papel por ser un material más sensible en su almacenamiento: aunque los almacenes puedan fumigar y mantener sus medidas de higiene, el papel puede contaminarse con polillas, plagas, servir de nido de ratas o dañarse con la humedad”, dijo.

“Puede ser que una vez que salga (la materia prima) no todo el papel nos sea útil. Si se daña el producto almacenado, LA PRENSA es la que porque la mercadería está pagada”, expresó.

Daños económicos

Desde octubre de 2018, la Dirección General de Aduanas le tiene retenida a LA PRENSA 92 toneladas de papel periódico y 92 toneladas de otro tipo de papel; Aduanas además retiene tintas, soluciones de fuentes y otros químicos valorados en 45 mil dólares; más planchas, gomas y reveladores por otros 59,000 dólares y otra papelería cuyo costo es de más de cuarenta mil dólares. A eso se le suman los costos por gestiones aduaneras, el pago de bodegas y los gastos adicionales que incurre el diario en la producción del periódico.