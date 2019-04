Policía secuestra a autoconvocado en juzgados ante su hija que sacó una bandera de Nicaragua

El preso político Leo Navarrete Lumbí, quien estaba enfrentando un juicio político en libertad, fue secuestrado por la Policía Orteguista (PO) este mediodía en los juzgados de Managua. La captura se hizo frente a su abogada María Oviedo, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), frente al área de presentación de escritos de los juzgados.

Según Oviedo, el secuestro se hizo sin orden de captura porque acababan de bajar de la audiencia de juicio en el Juzgado Sexto Local Penal, donde la juez Iveth Pineda, lo tiene con medidas alternas a la prisión, por tratarse de un delito menos grave como presunta obstrucción de funciones y amenazas contra un oficial de policía, misma que es un montaje, dijo la abogada.

Lea: Presos políticos advierten de rebelión masiva contra el régimen de Daniel Ortega

Además, el secuestro fue coordinado entre policías, guardas de seguridad y trabajadores de la Oficina de Gestión de audiencias de los juzgados, aseguró la abogada.

“A Leo lo están acusando de hechos sucedidos supuestamente el 16 de febrero y él está preso desde el 15 de febrero, por lo que toda la acusación es un montaje. La verdadera razón de la acusación es porque participa en todas las marchas cívicas y tiene fotos con el líder estudiantil Edwin Carcache, durante las marchas”, explicó Oviedo.

Según Oviedo, el asedio de la PO empezó desde que estaban en sala en la continuación de juicio en el juzgado Sexto Local Penal y empezaron a rondar la sala, se pusieron policías en ambas puertas y los guardas del complejo enllavaron las puertas.

“Les reclamé a los guardas de seguridad qué estaba pasando por qué enllavaban, que yo iba a salir por esa puerta con mi representado porque no tiene orden de captura y me dejaron salir, pero luego me estaban esperando abajo por Ordice”, relató la abogada.

También: Cruz Roja Internacional entregará este miércoles la lista consensuada de los presos políticos

Hija sacó bandera de Nicaragua

“Un oficial se acercó a Leo Navarrete y le preguntó ¿Usted es Leo Navarrete, acompañeme quiero hablar con usted,- y le dije yo soy su abogada lo que tenga que hablar con él hablelo aquí-, fue cuando se lo llevaron a la fuerza delante de todo el personal del complejo que facilitaba abriendo las puertas y portones”, contó Oviedo.

A Navarrete lo sacaron por el portón cinco de los juzgados en la patrulla placa PN 674, incumpliendo los acuerdos firmados entre la Alianza Cívica y el orteguismo, quienes se habían comprometido a no detener a nadie más sin orden judicial de captura.

Mientras se llevaban al autoconvocado, su hija María del Carmen Navarrete Quintero reclamó y sacó una bandera azul y blanco y le dijo a los policías es por esto que se lo llevan y mostró la bandera de Nicaragua.

Esta es la tercera vez que capturan a Navarrete, la primera vez lo dejaron en libertad, la segunda lo acusaron y ahora que se lo llevaron sin rumbo conocido, pues no dijeron hacia dónde lo trasladarían.

Navarrete es mecánico de profesión y su delito fue apoyar marchas y plantones contra el régimen de Daniel Ortega.