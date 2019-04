Shazam, el superhéroe que todos tenemos dentro

Todos tenemos un superhéroe dentro de nosotros, solo se requiere de un poco de magia para que salga. En el caso de Billy Batson, basta con gritar una palabra—¡Shazam!—para que el espabilado chico huérfano de 14 años se convierta en el superhéroe adulto Shazam, gracias a la decisión de un antiguo hechicero. Con corazón de niño—pero con un cuerpo musculoso sobrehumano—Shazam se explaya en su versión adulta haciendo lo que cualquier adolescente con superpoderes haría: ¡divertirse con ellos! ¿Puede volar? ¿Tiene visión de rayos X? ¿Puede lanzar relámpagos de sus manos? ¡Sí! ¿Puede faltar a clases?

Con la ayuda de su amigo Freddy, quien es fanático de los superhéroes, Shazam decide poner a prueba los límites de sus habilidades con la alegre osadía del niño que realmente es. Pero tendrá que dominar todo pronto para poder combatir las fuerzas letales del mal, controladas por el doctor Thaddeus Sivana, quien conoce los poderes de Shazam y desea apropiárselos.



David F. Sandberg (“Annabelle: Creation”) dirige “¡Shazam!” de New Line Cinema, la historia sobre el origen del superhéroe de DC homónimo, estelarizada por Zachary Levi (serie de televisión “Chuck”) y Mark Strong (franquicia “Kingsman”) como el súper villano doctor Thaddeus Sivana, además de Asher Angel (serie de televisión “Andi Mack”) en el papel de Billy Batson. Peter Safran (“Aquaman”, “The Conjuring” y los filmes “Annabelle”) funge como productor del filme.

“¡Shazam!” también cuenta con la participación de Jack Dylan Grazer (“IT”) como Freddy, el mejor amigo de Billy, mientras que Djimon Hounsou (“Blood Diamond”) encarna al Hechicero. Completan el elenco Faithe Herman (serie de televisión “This is Us”), Grace Fulton (“Annabelle: Creation”), Ian Chen (serie de televisión “Fresh Off the Boat”), Jovan Armand (serie de televisión “Hawaii Five-0”), Marta Milans (serie de televisión “Killer Women”) y Cooper Andrews (serie de televisión “The Walking Dead”).

Aunque se desarrolla dentro del universo DC, tiene un tono divertido propio e inconfundible que se centra en la familia. Henry Gayden escribió el guion, con base en una historia que concibió con Darren Lemke, retomando a los personajes creados por Bill Parker y C.C. Beck. Jeffrey Chernov, Christopher Godsick, Walter Hamada, Geoff Johns, Adam Schlagman, Richard Brener, Dave Neustadter, Dany Garcia, Hiram Garcia y Dwayne Johnson fungieron como productores ejecutivos.

El equipo creativo de Sandberg incluye al director de fotografía de “Annabelle: Creation”, Maxime Alexandre, la diseñadora de producción Jennifer Spence, la editora Michel Aller y la diseñadora de vestuario Leah Butler. La música fue compuesta por Benjamin Wallfisch (“Blade Runner 2049”, “IT”, “Annabelle: Creation”).

Por las secuencias de acción intensa, el lenguaje y el material sugerente, es un filme apto para mayores de 13 años acompañados por un adulto.

Si quieres salvar al mundo, ¡di la palabra mágica!

“Todo niño sueña con ser superhéroe”, señala el director de “¡Shazam!” David F. Sandberg.

“Nuestra historia ocurre en un mundo en el que Superman y Batman existen, y Billy Batson es un niño a quien se le concede ese deseo”. Pero hay un detalle, Billy no solo obtiene superpoderes, sino que se convierte en adulto—al menos, por fuera—al decir una palabra mágica: Shazam; acrónimo de Salomón, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles y Mercurio.

Por dentro, el superhéroe Shazam es un chico huérfano cínico, que está tratando de encontrar su lugar en el mundo y no sabe nada de héroes, mucho menos cómo ser uno de ellos. Es un aspecto único del personaje, admite Sandberg y añade: “Su poder proviene de la magia. Es sólo un niño, pero como tiene un corazón puro y un espíritu fuerte, es el elegido, es el campeón. Eso me pareció muy interesante”.

El protagonista, Zachary Levi, explica que la combinación de todos los aspectos de la historia despertó su fascinación. “Sí, es sobre cómo Billy Batson se convierte en el mortal más poderoso del planeta, justo a tiempo para aprender a enfrentarse a una fuerza malévola sobrenatural, pero en realidad es una gran historia del paso hacia la madurez, dentro de un relato sobre la familia, dentro de una película de acción”.

Para Levi, estelarizar “¡Shazam!”—una película sobre deseos cumplidos—es un ejemplo de cómo la vida imita al arte… o quizás al revés. Es difícil decir a quién se le hizo realidad su sueño: si a Shazam o a él mismo. “Con mucha frecuencia, ves personajes que se vuelven superhéroes a regañadientes, adquieren poderes, todos los necesitan y ellos están pensando: ‘¡Grandioso! ¿Debo salvar al mundo de nuevo?’” explica Levi.

