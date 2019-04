Sofía Reyes, la cantante mexicana que saltó de YouTube a conquistar el mundo del pop

Un himno de empoderamiento multilingüe no es el tipo de frase que uno suele presentar en una reunión de marketing de un sello discográfico. Pero es exactamente lo que Sofía Reyes tiene en sus manos con su nueva canción, ‘RIP’.

Esta canción de pop latino vibrante y contagiosa es una colaboración entre la cantante mexicana, la artista brasileña Anitta y la megaestrella mundial Rita Ora.

Cada una pasa del español al inglés y al portugués cantando para deshacerse de una mochila emocional no deseada, hasta que se unen para el adictivo “bim-bari-bom-bom” (así que, en realidad, es cuatrilingüe si se tiene en cuenta la jerigonza).

El estilo lírico de Reyes evolucionó de manera natural de la forma en que habla con sus amigos en casa, donde intercalan el español con el inglés.

“Al haber crecido en México, tenemos mucha cultura estadounidense“, explica.

“Así que, aunque el español es mi lengua materna, el inglés era muy importante en el colegio y escuchábamos música en inglés todo el tiempo. Así que yo quería cantar en ambos idiomas“.

La joven de 23 años admite que también ha tenido en cuenta el aspecto comercial.

“Sabía que, obviamente, el inglés es un idioma que entienden más personas en todo el mundo”, dice.

“Mi objetivo es llegar a la mayor cantidad de personas posible con mi música y supuse que el inglés me abriría esa puerta”.

Monstruos e inseguridades

Y parece estar funcionando: en solo dos semanas, RIP sumó 30 millones de visitas en YouTube y se metió en la lista de reproducción “Mejor nuevo pop” de Radio 1, la más importante emisora joven de la BBC.

“Quería hacer una canción feliz que diera ganas de bailar, pero con un mensaje más profundo”, dice Reyes respecto al título RIP to the BS.

“Todos tenemos estos monstruos o inseguridades que nos están frenando y realmente creo que si quieres cambiar el mundo, debes comenzar por ti mismo”.

La cantante incluso ha alentando a sus fanáticos a escribir listas con los demonios personales que quieren derrotar.

“Siento que si lo escribes en papel, es mejor. Y si lo quemas, ayuda mucho”.

En lo alto de la lista de Reyes están los “comentarios negativos” que recibe a través de las redes sociales y la presión de “tratar de encajar” en su hogar adoptivo, Los Ángeles.

“Pero hay tantas cosas, incluso el apio o las espinillas”, se ríe.

“He actualizado mi lista un par de veces y seguiré haciéndolo”.

Su nombre completo es Úrsula Sofía Reyes Piñeyro. Ha estado inmersa en la música desde que su abuela le enseñó a tocar el piano a la edad de 6 años.

La animó su padre, un músico aficionado que “siempre tenía su pequeño estudio en casa”, en Monterrey, y que la ayudó a grabar un álbum con su mejor amiga cuando solo tenía 13 años.

“Nos llamábamos Café Au Lait y todas las canciones eran baladas y canciones pop hermosas, pero nunca sacamos el álbum”, recuerda.

“Se lo enviamos a un sello discográfico y dijeron: ‘Oh no, eres demasiado joven. Necesitas saber quién eres como artista‘. Y recuerdo que empezamos a llorar”.

Sin desanimarse, Reyes consiguió un papel en el musical de televisión Mi Linda Anabella y se unió brevemente al grupo de chicas TAO antes de renunciar para seguir una carrera en solitario.

“Decidí mudarme a Los Ángeles como artista independiente cuando tenía 17 años”, cuenta.

“En ese entonces no me daba cuenta, pero si lo pienso, era muy pequeña”.

“Mis padres fueron muy valientes. No sabían nada sobre la industria de la música, pero decían: ‘OK, estaremos allí para ti y te apoyaremos'”.

Enfocada en el arte

La mudanza fue una apuesta: Reyes no conocía a nadie en la ciudad excepto a sus agentes, Charlie y Paloma, que habían venido con ella desde México.

“Fue difícil al principio”, recuerda. “No es como si hubiera venido aquí para ir al colegio, donde uno hace un nuevo grupo de amigos. Me tomó de dos a tres años sentirme en casa en Los Ángeles”.

“Pero, viendo el lado positivo, esta enfocada en la actuación, el baile y las sesiones de grabación. Sesiones, sesiones, sesiones”.

Al mismo tiempo, Reyes comenzó a publicar versiones de canciones conocidas en su canal de YouTube, mezclando éxitos occidentales como What Makes You Beautiful de One Direction con canciones en español como la de Reyli “Qué nos pasó”.

“Fue un desafío, porque la gente no estaba acostumbrada a escuchar canciones bilingües“, dice Reyes, pero su voz y carisma pronto atrajeron la atención de la estrella de la bachata Prince Royce, quien la contrató para Warner Music bajo su sello de D’Léon Records.

A dúo sacaron “Solo Yo”, que encabezó la lista de canciones de Pop Latino de Billboard en 2016 (terminando con cinco años de ausencia de mujeres ocupando el primer puesto). Reyes se convirtió rápidamente en la artista mexicana de más éxito en Spotify, con 11,9 millones de oyentes mensuales. El año pasado, grabó el himno oficial de la Copa Mundial, “Vamos por la Estrella”.

Habiendo conquistado el mercado latino, tiene el resto del mundo en la mira para 2019.

“Honestamente, es más difícil para mí escribir en español“, dice ella. “Las palabras tienen un significado aún más profundo para mí, por lo que cualquier cosa puede sonar cursi“.

“Pero me gusta el desafío de escribir en español e inglés. Yendo y viniendo, me parece muy emocionante”.

“Y en este caso, con RIP, teniendo a Anitta, de Brasil, y a Rita, de Reino Unido, y a mí, de México, sentí que era muy inspirador”.

“Siento que el mundo debería ser así. Siempre debemos dar la bienvenida a todo tipo de culturas. Creo que eso es hermoso”.

