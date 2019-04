Familiares de presos políticos viven una “tortura” cada día que pasa

Como burla, tortura y desesperante, así describen los familiares de los presos políticos cada día que pasa sin lograr la liberación de los reclusos.

“Es jugar con el dolor de la gente y con el dolor del pueblo”, repudió la periodista Verónica Chávez, esposa de Miguel Mora.

Mora, director del confiscado canal 100% Noticias, lleva 104 días en la cárcel. “Es una burla, inhumano y desgastante (la espera de la liberación)”, describió Chávez.

Le puede interesar: Cruz Roja Internacional entregará este miércoles la lista consensuada de presos políticos

Desde el 20 de marzo pasado, el régimen de Daniel Ortega se comprometió a excarcelar a los presos políticos en un máximo de noventa días. Sin embargo, hasta ahora ninguno ha salido.

El tiempo transcurrido desde el 20 de marzo es para Chávez una muestra que “raya en el odio”.

“Ellos (el régimen) no deberían hacer eso porque todos (los presos políticos) son inocentes. Ellos no deberían ser tan groseros, raya en el odio”, manifestó.

La dictadura de Daniel Ortega aceptó liberar a los presos políticos y la institución que estaría encargada de consensuar la lista de los presos políticos, después de recibir la del gobierno y la de la Alianza Cívica, es el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Lea además: Presos políticos advierten de rebelión masiva contra el régimen de Daniel Ortega en La Modelo

Estaba previsto que la lista consensuada fuese presentada este miércoles, sin embargo, fuentes de la Alianza anunciaron que sería hasta hoy.

“Todos estamos a la espera de esa lista. No entiendo por qué le dan tanto alargue. Lo que hace el gobierno es una prueba de mala voluntad, es una táctica dilatoria”, criticó Chávez.

“Muerte lenta”

Para Edwin Carcache, padre del líder estudiantil Edwin Carcache, cada día que pasa sin haber una respuesta es como una “muerte lenta”. “A ningún padre le gusta que su hijo esté encerrado. (Cada día) es una especie de tortura porque a ciencia cierta no se sabe quiénes son las personas que se encuentran en esa lista. Es una muerte lenta, es una especie de tortura porque no se define, no se habla claro y hay muchas ambigüedades de ambas partes (Alianza y régimen)”, expresó Carcache.

A pesar de que el líder estudiantil lleva siete meses privado de libertad, su progenitor señaló que Edwin se mantiene “fuerte y esperanzado”.

También: El excarcelado político Gennsy Efrén Mairena aún viste el uniforme de La Modelo en señal de protesta

“Está consciente de que no será uno de los primeros liberados, pero espera que una vez fuera (de la cárcel), se cumplan todos los acuerdos”, agregó. Edwin Carcache se mantiene en la celda de máxima seguridad.

Daniel Esquivel, del Comité Pro Liberación de Presos Políticos, dijo que la labor del CICR es sumamente “confidencial” y confían en este organismo para llevar a cabo la excarcelación de los reclusos. Hasta el 1 de abril, el Comité contabilizaba 779 presos políticos.

Ni asedio ni acoso

El padre del líder estudiantil Edwin Carcache expresó que entre pláticas con familiares de otros presos políticos, hacen un llamado a la Alianza Cívica para que una vez liberados los reclusos, le den seguimiento a la situación.

Más en: Régimen orteguista acepta la “liberación definitiva” de los presos políticos

“Hay que garantizar que una vez fuera, ellos no sean objeto de cualquier acusación burda ni de acoso. No podemos permitir caer en ese jueguito”, subrayó.