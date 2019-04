UNAN resucita y empieza difícil batalla por la salvación

Lo que parecía imposible está apunto de ser realidad. La UNAN tiene altas posibilidades de continuar en la Liga Primera una temporada más, tras remontar siete de los 10 puntos de diferencia que los mantenían en el abismo, tras 12 jornadas del Torneo de Clausura, todo un registro sin precedentes en los torneos cortos de completar el milagro de la salvación.

Lea: Golazo de Roninho desde 30 metros y convierte líder al Real Estelí por primera vez

El equipo universitario ha venido de menos a más con un futbol agresivo puede poner en aprietos al Diriangén esta noche (7:00 p.m.) en el Estadio Cacique, que vuelve a tener partidos de noche en un ambiente de tranquilidad, tras el acuerdo alcanzado entre los directivos y jugadores, quienes estaban en huelga por el retraso de tres meses de salario.

La armonía recuperada de los Caciques se perfila a mantenerse porque dos jugadores importantes en la defensa, Erick Téllez y Henry Niño, están disponibles en la alineación tras cumplir sanción. La UNAN hace daño por el atrevimiento y desequilibrio de Aaron Chávez y Rafael Baquedano, quizás los atacantes en mejor forma del plantel.

/ Así se jugará la jornada 13 de la Categoría Mayor /#Clausura2019 pic.twitter.com/z9wdVi2ORb — Liga Primera (@lgaprimera) 5 de abril de 2019

Niño y Téllez no estuvieron contra Madriz (0-0), sin embargo se perfilan para salir de inicio dando garantías en defensa y buscar el triunfo que los acerca a los puestos de clasificación a la siguiente fase. La UNAN llega motivada al acercarse más a la salvación y cada partido es como una final en la cual Chávez (6 goles) y Baquedano serán los guías del pelotón con muchas opciones de seguir en Liga Primera con 18 puntos en juego.

Llegan inspirados

Después de golear al Jalapa con Junior Arteaga y el brasileño Robinson Luiz como protagonistas, el Juventus apunta mantenerse en la ruta de la victoria en su difícil visita al Real Madriz esta noche a las 7:00 p.m. en Somoto.

Arteaga marcó un triplete convirtiéndose en el jugador más joven (19 años) en hacerlo en los torneos cortos, mientras el brasileño registró otro triplete para asaltar el liderato de goleo.La jornada 13 del Torneo de Clausura termina este domingo con tres encuentros.

La jornada se completa este domingo: Municipal Jalapa vs. Managua FC en el Estadio Solidaridad a las 3:00 p.m., CD Ocotal vs. Real Estelí a las 3:00 p.m., en el Roy Fernando Bermúdez y Chinandega FC vs. Ferretti a las 3:00 p.m., en La Veranera, en León.