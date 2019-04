Mike Trout dispara Grand Slam en triunfo de los Angelinos

Grand Slam de Mike Trout, su cuarto cuadrangular de la campaña, y jonrón solitario de Albert Pujols, llevaron a la victoria a los Angelinos de Los Ángeles 5-1 ante los Rangers de Texas.

Tyler Skaggs (1-1) ganó al lanzar 6.1 innings de una carrera y cinco ponches ayer, en la jornada de las Grandes Ligas.

También dio jonrón con bases llenas Christin Stewart (2), con el que le dio la victoria a los Tigres de Detroit 7-4 sobre los Royals de Kansas City.

Whit Merrifield (1), Jorge Soler (1) y Hunter Dozier (1) dieron los vuelacercas de los Royals, pero no fue suficiente.

Par de cuadrangulares de J.D. Davis lideraron un ataque de cinco cuadrangulares con los que los Mets de Nueva York vencieron 6-5 a los Nacionales de Washington.

Michael Conforto (1), Pete Alonso (2) y Robinson Canó (2), fueron los otros peloteros de los Mets que sacaron la pelota del campo, mientras que por los Nacionales lo hizo Anthony Rendon (3).

Por su parte, los Marineros de Seattle, con par de jonrones de Jay Bruce (5) y triunfo de Mike Leake (2-0), ganaron 9-2 frente a los Medias Blancas de Chicago para llegar a ocho victorias frente a solo dos derrotas.

Tim Beckham también dio de jonrón por los Marineros y se fue de 5-4 con tres remolques.

Por los Medias Blancas dieron de jonrón Tim Anderson (2) y José Abreu (3).

El bateador de los 300 millones de dólares, Manny Machado (2), dio de jonrón, al igual que Eric Hosmer (1) y Austin Hedges (1), en el triunfo de los Padres de San Diego 6-4 frente a los Cardenales de San Luis.

When you know, you know.#FriarFaithful pic.twitter.com/MEAmUGbqkY

— San Diego Padres (@Padres) 6 de abril de 2019