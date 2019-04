“Volví a la vida”. El relato de Víctor Díaz, uno de los líderes campesinos excarcelados

“Es como si volviera a nacer”, así describió Víctor Díaz González el momento en el que pudo abrazar a su mamá lejos del Sistema Penitenciario Jorge Navarro.

Díaz, líder campesino y miembro del Movimiento Anticanal, es parte de los cincuenta excarcelados por el régimen de Daniel Ortega. Él fue capturado el 9 de agosto de 2018.

Eran las tres de la mañana de este 5 de abril cuando Roberto Guevara, jefe de la galería 300, llegó a la celda de Díaz para decirle “que aliñara todo que iba a salir”.

“Alístense y no hagan bulla que lo que interesa es la calle”, agregó.

“No esperábamos eso, fue una sorpresa, fue alegre, volví a la vida”, comentó Díaz.

Al ser entregado a su mamá, Nicolasa González, los oficiales del Sistema Penitenciario no le explicaron bajo qué condiciones salía ni si tenía el deber de ir a firmar a los juzgados.

Víctor Díaz interpreta esta acción como una “liberación” y no propiamente como una excarcelación. “A mí no me dijeron absolutamente nada de que tenía que ir a firmar ni a mi mamá”. Sin embargo, el líder campesino aclaró que se moverá con “mucha inteligencia y cuidado”.

Una batalla de emociones

Víctor Díaz relató que dentro de las celdas muchos presos políticos tienen una lucha con sus emociones, que va entre pensamientos positivos y negativos.

“Yo me sentía bastante positivo y tenía que salir por la razón de que no me sentía culpable ni ligado a ningún delito que ellos me montaron, pero ahí hay otros que tenían debilidades y pensaban lo peor, imaginaban la muerte”, señaló Díaz.

El atraso que ha tenido el Comité Internacional de la Cruz Roja en presentar la lista consensuada de los presos políticos entre la Alianza Cívica y el régimen de Ortega, ha aumentado la angustia entre los reos, puesto que cada día que pasa “es una tortura, es inhumano” estar en esa celdas, denunció Díaz.

Por su parte, Nicolasa González, de 54 años, hizo un llamado a Daniel Ortega y Rosario Murillo a que se “pongan la mano en el corazón y tengan compasión del dolor de esas madres” para que liberen a sus hijos.

“Yo le pido a Dios que le ablande el corazón y escuche las plegarias de uno, porque es triste, y más para las personas pobres esta situación”.

Fue condenado

Víctor Manuel Díaz González fue condenado a 25 años de prisión. Los delitos imputados fue por supuesto terrorismo, daño agravado y entorpecimiento al servició público.

Medardo Mairena, Pedro Mena, Lener Fonseca, Freddy Navas y Ronald Enrique son líderes campesinos y parte del Movimiento Campesino Anticanal que aún siguen en la cárcel.