Alcaldía exige carnet de militante sandinista a médico que atendía a las mascotas en la procesión de San Lázaro, en Masaya

Este año la atención médica gratuita que brinda el doctor Enrique Rimbaud a las mascotas que asisten a la procesión de San Lázaro en Masaya no se va a realizar porque la Alcaldía de esta ciudad le exigió contar con un carnet de militancia sandinista para realizar esta actividad.

Rimbaud dijo que desde hace 15 años acude con su equipo a la procesión de San Lázaro para brindar atención médica gratuita a las mascotas de los promesantes y que nunca se le había pedido carnet de militancia alguna.

“Este año, la Alcaldía de Masaya nos exigió que debíamos hacer una solicitud firmada por alguien con carnet de afiliado al FSLN o carnet sandinista, como lo quieran llamar, para darnos un lugar donde atendiéramos a los animales. Yo, por supuesto, que me niego a esta exigencia, porque no puedo entender, si es una obra de bien, para ayudar a los animales ¿o es que para dar una atención veterinaria gratuita debo ser afiliado a un partido político? No entiendo qué tiene que ver”, dijo.

Cada año en esta festividad la fundación que dirige el doctor vacunaba a los perros gratuitamente contra la rabia, se les daba desparasitantes, vitaminas y además atención gratuita con el apoyo del grupo Cuatro Patas en Busca de Amor, miembros de la Fundación Amarte de Masaya.

“Yo tengo gente en la fundación que tiene carnet de militante, pero no es el caso; yo me niego, porque qué tiene que ver el Frente Sandinista con los animales, primero es una fiesta religiosa, los animales no tienen partido ni banderas… no tiene sentido”, añadió.

Rimbaud dio a conocer su inconformidad en las redes sociales, donde además posteó fotos de su trabajo en años anteriores.

Toda una tradición

Todos los años para esta fecha se realizan las festividades en honor a San Lázaro, el santo que cuando estuvo enfermo y abandonado, un hombre rico se negó a darle de comer y ayudarlo, y solo los perros lo acompañaron mientras sufría el dolor de las llagas que carcomían su piel.

En la procesión por esa razón los devotos llevan a sus mascotas vestidas con coloridos disfraces para pagar la promesa por algún milagro concedido.

Precisamente uno de los atractivos de este día son las mascotas, que son vestidas con sus mejores y más coloridos trajes y presentados ante el santo.

Según los historiadores, esta tradición lleva más de 200 años de festejo en la ciudad de Masaya.