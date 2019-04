La mexicana Yalitza Aparicio quiere dedicarse “100 por ciento” a la actuación

La actriz mexicana Yalitza Aparicio, nominada al Óscar por “Roma”, quiere dedicarse por completo a la actuación, donde ya tiene propuestas, con el objetivo de “transmitir” mensajes sociales, manifestó la artista este domingo durante el Festival Internacional de Cine de Panamá.

“Quiero dedicarme 100 por ciento a la actuación”, señaló Aparicio tras la proyección de “Roma” en el certamen panameño, donde la actriz mexicana es la principal estrella junto al actor argentino Ricardo Darín.

Incluso, afirmó que ya le han llegado propuestas para futuros trabajos, pero se está “tomando el tiempo” para leerlos porque quiere interpretar personajes que conecten con su personalidad. “Los personajes que yo deseo es que sean personajes reales y que trasmitan muchos mensajes que como sociedad no volteamos a ver y que estamos conviviendo con ellos todo el tiempo, pero no les hacemos caso”, señaló Aparicio.

Su nominación al Óscar

Pese a no haber hecho cine antes, Aparicio fue nominada en los últimos Óscar por su papel en “Roma” (2018), ganadora de tres premios de la Academia.

En ese largometraje del mexicano Alfonso Cuarón, la actriz da vida a Cleo, una empleada doméstica en una familia de clase media en pleno colapso, donde queda como la columna vertebral que sostiene emocionalmente a los cuatro hijos de la pareja.

Su actuación le valió una nominación al Óscar como mejor actriz, premio que se llevó finalmente la inglesa Olivia Colman por “La favorita”.

Aparicio, de origen indígena, manifestó que siempre quiso ejercer como maestra, pero que ahora ha “descubierto” que siendo artista “también se puede transmitir muchos mensajes a la sociedad”, sostuvo.

La mexicana, una maestra desempleada de 26 años que nació en Oaxaca, es la primera mujer indígena, la cuarta latina y la segunda mexicana en recibir una nominación al Óscar como mejor actriz.

“Me siento diferente, no en esencia, (ya que) sigo siendo la misma y trato de ser siempre la misma, sincera y como me conocieron”, afirmó. “Lo que ha cambiado es que ahora me logro desenvolver más con las personas y puedo platicar, antes no podía hacerlo”, añadió.

“Roma” ganó tres estatuillas por mejor director, mejor cinematografía y mejor película extranjera, tras recibir 10 nominaciones, que la colocaron como la segunda película de habla no inglesa con más nominaciones en la historia de los Óscar.