Abril llegó y Momento: dos canciones que Alex Cardenal comparte sobre sucesos de abril del 2018

La situación sociopolítica que vive el país desde aquel negro 18 de abril del 2018, que terminaría con decenas de muertos, desaparecidos y encarcelados, llevó a muchos artistas nacionales a componer temas para la sufrida Nicaragua.

Uno de los que se ha sumado a esta causa de demanda de paz con justicia y de solidaridad con Nicaragua es Alex Cardenal, hijo menor de la cantautora nicaragüense Katia Cardenal.

Alex recuerda como que fue ayer su primer sencillo que lleva por nombre Abril llegó (compuesto el 28 de abril del 2018), el cual describe como “un canto de esperanza para el mes de abril que nos invita a ver la luz entre toda la tragedia que se vivió en este mes hace un año”, comparte.

El segundo tema se llama Momento, una protesta contra los crímenes del régimen Ortega-Murillo, hecha canción.

“Este es un tema político y directamente relacionado a los eventos de abril 2018, un mensaje dirigido a los políticos corruptos en Nicaragua”, añade el joven de 19 años, quien lleva casi 5 años en la música.

Confiesa que de pequeño no mostraba mucho interés por el arte, pero siempre le encantó escuchar música, hasta tenía su propia colección de discos nicaragüenses que su mamá le ayudó a construir.

Por su parte su padre le ayudó a expandir su oído a distintos géneros musicales.

Disco dedicado a “Nicaragua libre”

Este próximo viernes 12 de abril, remixes lanza su primer EP (un formato de grabación musical más largo que un sencillo) bajo el nombre Alpaca Beats Volumen 1.

Este es un proyecto de música electrónica que elaboró recopilando canciones viejas de artistas nicaragüenses y creó ritmos basados en los sonidos de sus grabaciones.

Esta producción contiene cuatro temas de sus artistas invitados: Katia Cardenal, Perrozompopo, Elsa Basil y Clara Grun. “Es un disco de remixes dedicado a Nicaragua Libre”, destacó el artista.

“Cuando hablo de recopilación me refiero a que creé nuevos temas basados en canciones viejas de estos artistas nicaragüenses, son remixes pero son nuevas canciones”, aclara.

En la lista figuran los remixes: Luna (feat. Katia Cardenal), Aire (feat. Perrozompopo), Fuego (feat. Clara Grun) y Río (feat. Elsa Basil). Y es un “tributo artístico a Nicaragua y músicos nicaragüenses” resalta Alex.

Comparte con Sebastián escenario de Oslo

Recientemente este joven compartió escenario junto a su hermano Siddhartha Sebastián en un concierto y una charla que brindaron en la Universidad de Oslo, Noruega, respecto a la situación de crisis que persiste en Nicaragua ante el estancamiento del diálogo nacional.

“Se habló a fondo la situación política con un profesor, y estudiantes que hicieron intercambio en Nicaragua en 2018 contaron su experiencia durante las protestas. Sebastián y yo tocamos dos canciones (de Nina y Sebastián) que son para Nicaragua: En su nombre y Navidad sin vos. Yo acompañé como guitarrista”, comentó.

Por Alex Norge Cardenal

Hace cuanto pude ver esto venir, lo escondimos con el tiempo (me arrepentí)

Fui capaz de confundirme o me escondí la verdad? (por que fue tan cruel?)

Desperté una mañana con las manos al aire y mis hermanos derramaban su sangre

Hace cuanto es que lo vimos venir y por que es que lo dejamos seguir?

Saber que algo va a cambiar si nos unimos en el despertar

Creer que algo va a cambiar por ti, por mi, por alguien mas

Saber que algo va a cambiar si nos unimos en el despertar

Creer que algo va a cambiar, no nos queda más

No miramos atrás, ya no miramos atrás, el mundo cambia y ya sabes que te vas

Ya sabes que te vas, ya sabes que te vas, el mundo gira y no miramos atras

Y los llantos del pueblo se escuchan por el

Y los niños hambrientos sufren por el

En la sangre derramada se marca su nombre

Y el fuego vuelve a caer

Por Alex Norge Cardenal

Abril llegó, perdida en el viento se fue la razón

Nos convirtió, en ese momento todo cambió

Con las verdades adentro, nos contábamos cuentos dando vueltas al mar

Abril llegó mostrándole al aire su nuevo color

Esa sensación, buscando ser algo más

Aquella voz, llamándonos a volar

Los árboles sembrando semillas entre los dos

Los pájaros cantando nuestra canción

Esa sensación, buscando ser algo más

Aquella voz, llamándonos a volar

Los árboles sembrando semillas entre los dos

Los pájaros cantando nuestra canción

Cantando nuestra canción, cantándonos a los dos

Abril llegó mostrándole al aire su nuevo color

(28 de abril del 2018)