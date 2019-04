Vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús, será llevada a escena a las playas de El Tránsito

La dramática obra de teatro sacro Vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro señor Jesucristo volverá por segunda vez vez con sesenta actores y actrices a presentar sus impactantes escenas del martirio del Nazareno en las calientes playas de El Tránsito; también la estrenarán en otros escenarios populares del país.

Román José Cerpas Centeno, director artístico del grupo Única Judea Tradicional de Tipitapa, dijo que el elenco se ha preparado los últimos tres meses para ofrecer al público lo mejor de esta judea tradicional, adaptación del libro El Mártir Del Gólgota (1863) de Enrique Pérez Escrich.

Detalló que lo largo de una cuadra de la playa de El Tránsito armarán los escenarios donde presentarán sus historias dramáticas de cerca de tres horas. Las condiciones para la actuación son un verdadero reto y se necesita un sobreesfuerzo.

109 nueve años de tradición

“Nosotros estamos cumpliendo 109 años de tradición”, dice con orgullo Cerpas Centeno. De ellos 43 ha sido su director, y 33 de ellos ha personificado a Jesús de Nazaret.

Esta expresión de teatro popular sacro fue fundada en 1910 por su tío Francisco Cerpas y llevada a las calles polvorientas del municipio de Tipitapa bajo el acompañamientos de sus pobladores devotos.

Esta judea salía de la iglesia católica de Tipitapa — entonces dirigida por el padre Piurita — y llegaba a los termales, luego regresaba por las calles principales y terminaba en el parque, recordó Cerpas Centeno era su ruta tradicional desde que se fundó.

Bajo su dirección esta obra se presentó en años recientes en el anfiteatro y Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío con gran éxito; y han recibido otros reconocimientos entre ellos Premio lo nuestro en varias ocasiones.

Pero el “gran premio” que año con año han recibido con mucho cariño han sido los aplausos del público y las invitaciones a regresar el año siguiente, dice con mucho agrado Cerpas Centeno.

Elenco de sesenta actores y actrices

La obra estructurada en cinco capítulos hace un recorrido de 36 escenas, entre ellas: la tentación del diablo, la samaritana, la Santa cena los milagros de Jesús, el prendimiento de Barrabás, el huerto de los olivos, prendimiento de Jesús , Jesús ante Caifás, Pilatos, Herodes, el flagelo, sentencia, calles de la amargura, crucifixión, descenso y resurrección.

En esta edición el personaje estelar de Jesús debutará el joven de 22 años Wanderlyn Román Cerpas Bolaños, y le acompañará el estelar Eduardo Alfaro Navarro, también como Jesús en otras escenas.

Otros de los personajes claves es el Tentador (el Diablo), este será personificado simultáneamente por Lesther Antonio Cruz, Félix Napoleón Cuaresma y Abel Pérez.

“Esta es una nueva propuesta, sobre el diablo burlador, el macabro y el maquiavélico”, explica el director artístico.

En tanto María, la madre de Jesús, será estelarizado por Cindy Fuller Bolaños, y le acompañará la joven actriz María Bolaños, en ciertos momentos de las escenas.

“Entre las partes más emocionantes de esta obra está el flagelo, cuando entra el diablo o cuando se ve la ternura de María en el momento sublime del martirio de Jesús”, reflexiona Cerpas Centeno.

Para Cindy Fuller Bolaños, lo primero que hace antes de personificar el papel de María es pedirle “perdón” porque hay que tenerle “mucho respeto” ; además le pide que“interceda” en el personaje. Eso le da calidad emotiva y espiritual a las escenas.

“No soy madre, pero trato de imaginarme que Jesús es mi hijo. Y en el flagelo, los golpes, la mayoría son reales, entonces me da mucho pesar cuando azotan a Jesús”, revela esta joven artista es parte de su sentir en escena.

Asimismo le conmueve el dolor profundo que sufrió Jesús: “Me concentro y veo el flagelo desde el inicio y me imagino que es mi hijo. No puedo imaginar el gran dolor que una madre sufriría si le azotan a su hijo. En cada latigazo cierro los ojos, siento como que es a mí que me los dan”.

En el elenco participan, además de María, 14 mujeres más entre ellas María Magdalena, la mujer samaritana y las bailarinas.

Otros de los personajes de esta obra declarada Patrimonio Histórico de la Municipalidad de Tipitapa, son Pilatos, este será actuado por Jimmy Román Cerpas González; y Caifás, lo hará Félix Napoleón Cuaresma.

Agenda de Semana Santa

La presentación de la judea, Vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro señor Jesucristo, iniciará el próximo jueves 11 de abril a las 6:00 p.m., en el Parque municipal de Sébaco.

Continuará el sábado 13 a las a partir de las 11:00 p.m., en las playas de El Tránsito; y a las 5:00 p.m., en el Ojo de Agua. El domingo 14 a las 6:00 p.m., estarán en el Parque municipal de San Isidro, Estelí.

Para el martes 16, en los alrededores de la iglesia de Bocana de Paiwas (Matagalpa). El miércoles 17, siempre a las 6:00 p.m., en el costado de la ermita de San Ramón, en Matagalpa.

El jueves 18 de abril a las 5:00 p.m., en el Centro recreativo de Mateare, Managua. Y para el viernes 19 de abril a la misma hora en el Parque Municipal de Tipitapa. Todas las presentaciones son gratuitas.