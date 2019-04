Daniel Ortega atrae sanciones de Estados Unidos, advierte exsubsecretario Otto Reich

Daniel Ortega no tiene voluntad para sacar a Nicaragua de la crisis política y muestra de ello es que hasta ahora no ha cumplido los acuerdos que suscribió con la Alianza Cívica el pasado 29 de marzo. Lo que está haciendo es ganando tiempo, lo que le traerá como consecuencia que Estados Unidos imponga más sanciones, advirtió este martes el exsubsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Otto Reich.

A criterio de Reich, la actitud de Ortega refleja que está “borracho” de poder.

Además el exfuncionario estadounidense señala que muestra de que no hay buena voluntad en Ortega es que este se niega a abordar temas de justicia y democracia, para una salida negociada a la crisis sociopolítica en Nicaragua.

Reich fue embajador de Estados Unidos en Venezuela y subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental durante las administraciones de los presidentes Ronald Reagan y George H. W. Bush.

El Diálogo Nacional, que se reanudó el pasado 27 de febrero, se encuentra suspendido por la falta de voluntad del ejecutivo de discutir el tema de justicia para las víctimas de la masacre y democracia, en lo relativo a reformas electorales y a la posibilidad de comicios adelantados.

Basado en su experiencia, Reich valoró que Estados Unidos aplicará nuevas acciones contra el régimen debido a la falta de voluntad de Ortega en las negociaciones.

A su juicio, Estados Unidos ha estado a la espera de lo que ocurre en el diálogo, con el fin de encontrar una solución pacífica a la crisis que afecta a Nicaragua desde abril de 2018.

Estados Unidos “ha estado en espera para ver qué ocurría en las negociaciones, a ver si Ortega se daba cuenta de que tenía que negociar de buena voluntad y aparentemente no lo está haciendo, creo que van a venir nuevas acciones de Estados Unidos”, acotó.

Lo anterior explicaría por qué Estados Unidos no ha designado más sanciones. “Siempre se debe tratar de llevar a cabo una salida negociada, si es posible. Pero para tener éxito las dos partes deben tener buena voluntad y no puedan estar utilizando las negociaciones simplemente para demorar y mantenerse en el poder, y la impresión aquí es que eso es lo que está haciendo Ortega, que está alargando el proceso, que las negociaciones no son un fin, sino un medio para quedarse en el poder lo más posible”, subrayó.

Ortega “borracho” de poder

Para el exsubsecretario de Estado, la represión y la falta de incumplimiento a los acuerdos ya suscritos “no son de una persona que está negociando de buena voluntad, son las acciones de una persona que está totalmente borracha de poder, y que no quiere abandonarlo”.

Agregó que una salida pacífica está en las manos de Ortega y las tácticas dilatorias no van a dar resultados positivos para el dictador.

“Él piensa que va a quedarse ahí para siempre, después de todo quienes son sus ídolos, sus modelos, Fidel Castro, Hugo Chávez, que murieron en el poder, o quizás Nicolás Maduro que está dispuesto a sacrificar al pueblo venezolano para mantenerse en el poder. Si esos son sus modelos, podemos ver cuál sería el resultado de la táctica de Ortega. Creo que tarde o temprano él se va a dar cuenta que el costo para la gente que lo rodea, para su familia, sería demasiado alto porque esa posición es insostenible”.

“Imagino que Ortega piensa que se puede mantener por la fuerza en Nicaragua, muy parecido a lo que pasó con Somoza, la persona a la que más se parece Daniel Ortega hoy es a Anastasio Somoza, en toda su conducta personal y gubernamental”, precisó el experto.

Carta Democrática

El exsubsecretario de Estado considera viable la aprobación de la Carta Democrática Interamericana en la Organización de Estados Americanos (OEA) a Nicaragua. Uno de sus argumentos es que el secretario general Luis Almagro toma su posición en serio.

Almagro inició el proceso para la aplicación de la Carta Democrática el pasado 11 de enero, y Estados Unidos apoya esa iniciativa.

El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, que actualmente ocupa la presidencia del Consejo Permanente de ese organismo, expresó tras asumir el cargo la semana pasada su interés de trabajar para avanzar en la aplicación de la Carta Democrática.

“Tenemos que avanzar, yo creo que si no hay negociaciones y si no estamos avanzando en el tema de la democracia y derechos humanos en Nicaragua, tenemos que aplicar el artículo 20”, dijo el diplomático estadounidense.

Esa postura, Estados Unidos la reiteró el pasado 5 de abril, durante la última sesión especial sobre Nicaragua, en el seno del Consejo Permanente. En su intervención el representante estadounidense dijo que su país respalda la propuesta del secretario general Almagro, de aplicar la Carta Democrática al régimen de Ortega.

“Espero que sea aprobado ese instrumento jurídico y que tenga un impacto en la situación política en Nicaragua”, aseveró Reich.

Crisis podría agravarse

Reich estima que la situación en Nicaragua podría convertirse en un problema muy serio, similar a la situación que vive Venezuela, de continuar el curso de la crisis que afecta al país desde hace un año.

“Esa es la misma mentalidad de estos caudillos de izquierda como Maduro, Ortega y Castro en Cuba. Piensan que ellos han sido dotados por los ‘dioses’ con virtudes tan grandes que nadie los puede sustituir en el poder y, por supuesto, están totalmente equivocados, están dispuestos a matar, lo hemos visto en el caso de Nicaragua que han asesinado a cientos de personas y miles en Venezuela”, afirmó.

Reich también se refirió a la “troika de la tiranía”, que integran las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, bautizada con ese nombre por el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton.

Para el exdiplomático estadounidense, los tres dictadores buscan perpetuarse en el poder para no responder por los crímenes que han cometido.

Ortega y Maduro terminarán “en el basurero de la historia”

“Están nadando contra la corriente del mundo, son dictadores, violan todos los derechos humanos y eso crea la falta de libertad que se refleja en los problemas económicos. Venezuela es uno de los países más ricos de América Latina, hubo un momento en los años setenta que tenía el ingreso per cápita más alto de Latinoamérica, hoy en día la gente está muriendo de hambre, comiendo de latones de basura, eso es el resultado de estos líderes de la troika de la tiranía. Son tiranos, hablan en nombre del pueblo, pero no les interesa el pueblo, sino sus propios privilegios, enriquecerse, vivir muy bien y quedarse en el poder para siempre porque como han cometido tantos crímenes, tienen miedo de que si salen del poder, saben que tienen que pagar por lo que han hecho”, indicó.

Para Reich, las malas acciones de los tres dictadores tienen plazo. “Hay una solución, tarde o temprano esta gente va a parar al basurero de la historia”.