Granada y Masaya A a la final del Beisbol Juvenil A hoy

En medio de un mar de emociones, los conjuntos Granada y Masaya A libraron una gran batalla ayer ante sus respectivos rivales en el Estadio Roberto Clemente, de la ciudad de Masaya, y quedaron listos para disputar hoy la final del Campeonato Nacional de Beisbol Juvenil A (13-14 años), en el Estadio Jackie Robinson de Managua a las 9:00 a.m.

Granada fue el primero en sellar su pase a la final tras ganar 9-8 y dejar en el terreno a la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) con juego decidido de Lester Flores (2-2), quien impulsó una carrera, mientras Maynor Vado (1-0) se apuntó el triunfo en relevo final de cuatro entradas y cinco ponches.

Juan Rivera, de Granada, y Steyner Hemlock, de la RACCN, conectaron un jonrón cada uno.

Luego, Masaya A, alentado por su barra lució agigantado y logró darle el golpe letal a Managua al vencerla 9-5, pese a un cuadrangular con bases llenas de Léster López (4-2), mientras Masaya conectó dos por medio de Juan Rosales (4-3) y Bryan Tuckler.

Noé Moreno, de Masaya, impulsó tres carreras; Bryan Rosales se fue perfecto en tres turnos y Freddy López (2-1) agregó una carrera.

Ganó el duelo Usiel Carballo, quien tiró cuatro entradas, y salvó Bryan Rosales.

“Le doy gracias a Dios por la fuerza que nos dio. No me desesperé cuando me dieron el jonrón con bases llenas, solo seguí con la cabeza en alto y con ánimo”, dijo Usiel al sitio Sport Masaya ayer.

En tanto, Juan Rosales, quien conectó jonrón comentó “Le doy gracias a Dios por batear en los momentos oportunos. No esperaba dar jonrón, salió solito y le doy gracias a Dios por eso”.

Por su parte, Marlon Jiménez, mánager de Masaya, aseguro al mismo sitio que “Le doy gracias a Dios primero. Han sido victoria muy intensas, hemos hecho los cambios necesarios y se ha bateado a la hora precisa. Para este miércoles tenemos listos los brazos de Noé Moreno y Freddy López. Los c havalos han jugado como los grandes, han jugado con el corazón, me han impresionado”.

Por el tercero

El duelo por el tercer lugar será disputado por Managua y la RACCN a las 8:00 a.m. en el antiguo Estadio Nacional Dennis Martínez hoy.

Los líderes

En cuato a los líderes ofensivos, Norvin García, del Triángulo Minero, fue líder en hits conectados (13) y carreras anotadas (13). En dobles, José Soza, del Triángulo Minero, y Jhonson Alvin, de la R.A.C.C.N.. , con cuatro cada uno. Luis Herrera, del Triángulo Minero, líder en carreras empujadas (12). José Gómez, de Granada, líder en Triples (3). Harold Montealto, de Rivas, líder en cuadrangulares (3). Rigby Tayron, de la R.A.C.C.S, lider en Robos con 10. Y en promedio de bateo, el líder fue José Carballo, de Granada, con .769.

Por su parte, en pítcheo sobresalieron, En victorias ganadas, Marvin Salas (2-0). En ponches propinados con 19, Kairo Espinoza, de Estelí. Y en efectividad, Eddy Blandón, de León, con 0.00.