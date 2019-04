Juan Guaidó anuncia Operación Libertad en Venezuela para el próximo 1 de mayo

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, anunció este viernes ante cientos de venezolanos que la “Operación Libertad” iniciará el próximo primero de mayo, con una movilización nacional hacia Miraflores.

“El primero de mayo convocamos a todo el pueblo de Venezuela a la marcha más grande que va a haber en toda la historia de Venezuela a exigir el cese definitivo de la usurpación en Venezuela y a exigir el final de esta tragedia”, dijo Guaidó, durante un cabildo en la plaza Bolívar de Chacao.

Lea además: Mike Pence pide a la ONU reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela

Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, aseguró que “el sitio de destino de esa marcha (la del 1ero de mayo) será el punto del cese de la usurpación, en referencia a la casa presidencial de Miraflores. “Hoy, 19 de abril, lo digo: la transición está comenzando en Venezuela con la mayoría del pueblo venezolano”, afirmó.

Según el presidente interino, la Operación Libertad conduciría a la salida del poder del dictador Nicolás Maduro a quien tilda de “usurpador”. “Hoy puedo decir con absoluta certeza que somos mayoría. Y somos mayoría movilizada que quiere cambiar a este país. A los empleados públicos que persiguen por reunirse conmigo, no tengan miedo. Nosotros revelamos los desastres que cometen”, sostuvo Guiado durante la manifestación.

Puede leer: Juan Guaidó: Se acabó el petróleo de Venezuela a Cuba

También se refirió a los militares y les dijo que “ya no tienen por qué seguir cumpliendo las órdenes de Nicolás Maduro. No tengan miedo”. “Fuerzas Armadas, aquí está todo este pueblo de Venezuela exigiendo su libertad. Nicolás Maduro no tiene cómo levantar a este país, quedó en el pasado”, agregó.