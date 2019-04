Luisito Comunica: “Gran decisión haber venido a Nicaragua”

El youtuber mexicano Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como Luisito Comunica, está encantado con Nicaragua. Así lo ha dado a conocer en sus redes sociales, donde ha publicado diversas historias visitando lugares y probando la comida nicaragüense.

“En 5 días he visitado tres volcanes, dos playas, una cárcel abandonada, me deslicé sobre ceniza volcánica, navegué entre 365 islas, sentí el calor de un cráter, probé cosas exquisitas y he conocido a cientos de seguidores. Gran decisión haber venido a Nicaragua”, escribió en Twitter.

El 17 de abril el youtuber escribió: “Amigos de Nicaragua, sé que estos días son muy importantes. Estando aquí comprendo mejor esta “situación” de la que tanto se habla. No soy nadie para opinar; soy solo un turista. Pero admiro a los que levantan la voz, y entiendo a los que prefieren no hacerlo. Mucha fuerza”.

Ahora sí viene lo deacachimba 🤙🏽🇳🇮

Luisito llegó a Nicaragua el 15 de abril y lo primero que dijo fue que hacía un “calorón”, pero que estaba feliz de estar aquí”. Le ha gustado tanto el país que hasta cambió su nombre en Instagram de “Lusito Comunica” a “Luisito El Deacachimba”.