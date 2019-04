Memoria de Alvarito Conrado, a un año de su muerte, es recordada por su padre

A un año de la muerte del niño Alvarito Conrado Dávila, su padre Álvaro Conrado Avendaño, continúa demandando se haga justicia y se esclarezca este crimen.

El estudiante fue herido por un francotirador el 20 de abril del 2018 en Managua, mientras llegaba agua a los estudiantes; fue trasladado a la clínica Cruz Azul donde no se le atendió, luego a un hospital donde falleció.

Misa por Alvarito. Mañana domingo 21 de abril a las 10:00 a.m., en memoria de Alvarito Conrado, a un año de su muerte se realizará una misa en la iglesia Las Palmas.

Antes su sensible ausencia su familia está triste y recuerda lo que a él le gustaba hacer en sus días: como era estudiar, jugar, andar en patineta con Oliver, su hermano pequeño, entre otras cosas.

Lea: “Renfan”: el cantante de rap asesinado en los inicios de las protestas de abril

“Todos ellos están tristes a pesar de que tenemos un año, para nosotros, esto es como que fuera ayer”, exteriorizó Conrado Avendaño su profundo sentir ante la pérdida lamentable de su hijo. Para Conrado Avendaño, su muerte no se puede olvidar con solo pasar las páginas de la historia, es imposible, porque para ellos “siempre va a estar en sus mentes y corazones”.

Álvaro Conrado, padre de Álvarito Conrado asesinado por el régimen hace un año cuando llegó a apoyar a los estudiantes en catedral durante la rebelión de Abril sigue exigiendo justicia por el niño mártir @laprensa @hoynoticias #SOSNicaragua #TodosSomosAbril pic.twitter.com/k1eOL9AavH — Oscar Navarrete (@navax1969) 20 de abril de 2019

Pide se esclarezca el crimen de su hijo

Sobre la denuncia y petición que se esclarezca el crimen de su hijo y se busque a los culpables, Conrado Avendaño, dice que no descansarán en sus demandas, mientras no se encuentre a la persona que le disparó y castigue, y al doctor que no lo quiso atender.

Lea además: Nicaragüenses en Costa Rica conmemoran resistencia cívica

Para honrar la memoria de Alvarito en su casa permanece un altar que le recuerda con fotos, dibujos, un cristo crucificado, su guitarra, utensilios deportivos, zapatos con dibujos a colores, estos últimos se lo llegaron dejar el día de su cumpleaños, el pasado 16 de abril.

Lea también: Los refugiados en Costa Rica por la crisis en Nicaragua: “No entiendo por qué nos odian”

El caso de Alvarito, fue denunciado con abundantes datos en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), fue incluido en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al igual en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entidad que registra a 325 personas muertas en los protestas, a lo largo del año, del 2018.

La Asociación Madres de Abril (AMA) y otros grupos promueven a nivel internacional que tanto este crimen como otros no queden en la impunidad. Asimismo que se cree una fiscalía especial y una comisión de la verdad independiente.