“No se negocia la libertad, ni la vida”, dice monseñor Silvio José Báez durante su última misa en Nicaragua

La iglesia Nuestro Señor de Esquipulas, en Managua, recibió a monseñor Silvio Báez para oficiar su última misa en Nicaragua antes de ser trasladado a Roma. Este domingo se celebra la misa de la Resurrección del Señor.

En la iglesia las personas portaron banderas azul y blanco y pedían libertad para Nicaragua y para los presos políticos. “Silvio amigo, el pueblo está contigo”, decían todos a la espera de monseñor.

Báez dijo durante la celebración que “no se negocia ni la libertad ni la vida”. Monseñor ha sido un fuerte crítico de la dictadura de Daniel Ortega. Además expresó que le pide al Señor que “nuestros presos políticos recobren pronto su libertad”.

El papa Francisco decidió que el obispo auxiliar de Managua, sea trasladado a Roma durante un tiempo indefinido tras las fiestas de Pascuas. “Yo no he pedido salir, he sido llamado por el santo padre. Esta decisión de que yo abandone Nicaragua es una responsabilidad únicamente del santo padre”, dijo Báez en ese momento.

Entre una lluvia de aplausos, lágrimas y pancartas con mensajes de despedida Báez fue recibido al entrar a la iglesia. “Le pido a Dios que lo lleve con bien y pronto lo tengamos de regreso, lo queremos héroe no mártir, sé que va a una misión especial, pero este momento muy fuerte”, dijo Lourdes Chamorro, asistente a la misa.

Recuerdos de la inolvidable Vigilia Pascual vivida en la parroquia de Esquipulas en Managua. ¡Gracias al P. Héctor Treminio y a toda esa querida comunidad parroquial por su cariño fraterno! pic.twitter.com/KdZPSpV1fC — Silvio José Báez (@silviojbaez) 21 de abril de 2019

Monseñor dice que se lleva en sus corazón la alegría y el cariño de un pueblo que no se deja arrebatar la libertad y la esperanza y el gozo de haber estado en esta iglesia que ha sabido ser samaritana y profeta.

“Todo el bien que hagamos va a resucitar, en Dios tenemos el perdón de nuestros pecado”, dijo Báez.

Las banderas de nicaragua son ondeadas en los asistentes a la misa de despedida de monseñor @silviojbaez en la parroquia de Esquipulas @laprensa @hoynoticias pic.twitter.com/XDyCdRpb1F — Oscar Navarrete (@navax1969) 21 de abril de 2019