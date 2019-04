Ventas irregulares en mercados de Managua durante Semana Santa

Según los comerciantes de los mercados capitalinos los precios de varios productos de la canasta básica estuvieron inestables esta Semana Santa. La libra de queso, carnes rojas y algunos perecederos como el tomate, limones, naranjas agrias y la chiltoma están en esa lista.

“Las ventas estuvieron más o menos esta semana, lo bueno es que no se dejó de vender en días especiales. Aunque claro hay días que estuvieron palmados”, dice Damaris Arvizú, comerciante de perecederos en el mercado de Mayoreo.

Arvizú señala que el tomate y la chiltoma fueron las dos hortalizas que más variaron en precios.

Semanas anteriores el balde de tomates se cotizaba a 80 córdobas, a mitad de la semana estuvo hasta en noventa, pero este domingo se ofrecía a 75 córdobas.

Para Eyner Navarrete, vendedor de perecederos en el mercado de Mayoreo, los mejores días de ventas fueron el miércoles, “porque todo mundo llega por sus provisiones para los días santos” y el sábado que es el día convencional de compras semanales.

No obstante, este domingo había pocos compradores en los mercados.

“Lo que es el limón y la naranja agria subieron bastante de precio. El cien de limones se cotiza a 500 (córdobas) cuando antes lo podía encontrar a dos y medio (250 córdobas) y el mismo precio tiene la naranja agria. Con decirle que cada limón se ofrecía a tres por veinte córdobas. Pero ya casi no está entrando”, comenta el vendedor.

Marcos Hernández, vendedor de carne de res y pollo, considera que las ventas estuvieron muy favorables en el área de carnes y las ventas de queso estuvieron “muy buenas”.

“Hemos tenido muchas visitas de los clientes. Tuvimos que redoblar la cantidad de carnes porque la gente se desbordó. La gente no renegó por precios, y eso que se supone que en días santos no se come carne, fue cuando más vendimos”, expresa el vendedor.

Otro incremento en el combustible

Semana del 15 al 21 de abril

Por galón los precios aumentaron así: gasolina regular en C$ 1.02, mientras que la gasolina súper subirá C$ 1.29 y el diesel se encareció C$0.83 .

+ C$ 0.27

+ C$ 0.34

+ C$ 0.22

Fuente: Sondeo LA PRENSA/ YAOSCA REYES CENTENO