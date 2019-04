Nicaragüense Augusto Gómez Camey a Mundial de Triatlón en España

El nicaragüense Augusto César Gómez Camey, de 35 años, soñaba con representar a Nicaragua en los Juegos Centroamericanos realizados en el 2017, pero por diversas circunstancias no pudo y ahora se encuentra listo para competir en el Campeonato Mundial de Triatlón a realizarse en Pontevedra, España, el 4 de mayo venidero, representando a Estados Unidos.

Gómez, quien nació en Managua y es residente en Virginia, Estados Unidos, competirá en la modalidad de triatlón de larga distancia, con pruebas en natación (tres kilómetros), bicicleta (120 kilómetros) y además correrá 30 kilómetros, evento avalado por la Unión Internacional de Triatlón (ITU).

“Seré el primer nicaragüense en competir en un mundial de esta disciplina, pero Estados Unidos lleva a este evento 300 atletas. Estoy agradecido con la oportunidad”, explicó Gómez, quien obtuvo el boleto tras realizar una prueba nacional en Miami en noviembre pasado.

“Como nunca participé en una competencia oficial representando a Nicaragua, entonces la federación de triatlón estadounidense me dio la oportunidad de representarlos”, agregó Gómez.

Camey cuenta que su entrenador es Juan Vásquez. Su rutina de prácticas inicia a veces desde las 4:30 a.m.,y semalmanete entrena entre 18 a 20 horas.

“Son entrenamientos duros Hay mucha disciplina también en la comida. Estoy haciendo lo mejor posible para el Mundial”, manifestó el atleta nicaragüense.

“En septiembre de 2017 quedé de cuarto lugar en una competencia que hizo la Federación Nicaragüense de Triatlón en San Juan del Sur, lo que me permitía competir en los Juegos Centroamericanos ese año, pero cuando regreso en diciembre habían hecho otra selección, me resigné y regresé a Estados Unidos”, confesó Gómez.

Motivado por sus padres, Irene Camey y Tránsito Gómez, a quienes les apasionaba la natación, Gómez comenzó a nadar desde pequeño y a los cinco años fue parte del Club Las Ranas, que le permitió dar sus primeros pasos en el agua y competir a nivel centroamericano.

Además de la natación, el capitalino también jugó futbol (club Parmalat y Walter Ferretti), ping-pong, entre otros.

Camilo y Federico son los hermanos de Augusto, quien es casado y padre de tres hijos. Es graduado en mercadeo y publicidad y además trabaja en bienes y raíces.

“Como persona me describo un buen amigo, buen padre de familia. Tengo tres hijos, un varón y dos niñas por lo que paso bien ocupado con los chavalos. Entre mi esposa y yo tratamos de hacer todo juntos. Me considero muy disciplinao y siempre que me propongo algo lo consigo, soy una persona que me gusta alcanzar metas y soy apasionado cuando le agarro cariño a algo”, confesó Augusto, a quien le hubiera gustado dedicarse desde temprana edad al triatlón.

Augusto finalizó diciendo que es también apasionado a comprar bicicletas y aún mantiene vivo su sueño de representar alguna vez a Nicaragua.