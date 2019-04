Greta Thunberg y las huelgas escolares contra el cambio climático: “Mi asperger me ayuda a no creer en mentiras”

Millones de personas en el mundo reconocen su imagen, con su cabello trenzado, su mirada profunda y sobre todo, su pasión.

La adolescente sueca Greta Thunberg inició en agosto una protesta solitaria para exigir a los políticos acciones concretas contra el cambio climático.

La estudiante de 16 años decidió faltar cada viernes al colegio y sentarse con una pancarta escrita a mano frente a la sede del Parlamento en Estocolmo.

Desde entonces, más de un millón de niños y adolescentes en más de 100 países se han unido a las huelgas escolares por el cambio climático.

Cuando los políticos le preguntan a Thunberg si no debería mejor estudiar y prepararse, y no faltar al colegio, ella responde: “No queda tiempo para eso. ¿De qué sirve aprender si no vamos a tener un futuro?“.

“¿De qué sirve estudiar datos cuando vivimos en una sociedad en la que los datos no cuentan?”.

Thunberg usó sus vacaciones de Pascua para hacer una gira por Europa, siempre en tren, ya que se rehúsa a viajar en avión para reducir su huella de carbono.

La adolescente tuvo un encuentro con el papa Francisco, habló ante el Parlamento Europeo y este martes se reunió con líderes de diferentes sectores políticos en el Parlamento británico en Londres.

Este martes, Greta Thunberg habló con la BBC.

¿Crees que puedes cambiar la mentalidad de los políticos?

No yo sola, pero juntos con este movimiento de huelgas escolares y muchos otros movimientos definitivamente podemos lograrlo.

En unos pocos meses pasaste de ser una estudiante en una protesta solitaria a lo que parece un movimiento global. ¿Te cuesta creerlo?

Empecé la huelga escolar a fines de agosto y desde entonces he seguido con ella cada viernes. Este movimiento es enorme, más de 1,6 millones de estudiantes participaron en huelgas escolares por el cambio climático en el mundo. Es increíble.

La adolescente comenzó en agosto su protesta solitaria frente al Parlamento en Estocolmo. Getty Images

Aquí en Londres hablaste en la protesta Extinction Rebellion (el grupo que bloqueó calles y puentes exigiendo acciones urgentes contra el calentamiento global). ¿Te parece que es necesario romper las reglas para llamar a la acción por el cambo climático, como lo has hecho con tus huelgas escolares?

En la medida en que sea una acción no violenta creo que puede hacer una diferencia. Puede hacer que la gente se vuelva más consciente de la situación, de que estamos en una emergencia, que enfrentamos una crisis existencial.

Has dicho en el pasado que quieres que entremos en pánico, ¿a qué te refieres?

Cuando hablo de pánico me refiero a que debemos salir de nuestra zona de confort, debemos darnos cuenta de lo que está pasando.

Como dije antes, si tu casa se está prendiendo fuego y quieres evitar que se vuelva ceniza eso requiere un nivel de pánico.

No te sientas a hablar sobre tu seguro o sobre cómo vas a reconstruirla. Harás todo lo que esté a tu alcance para extinguir el fuego.

Si los políticos con los que te reúnes te preguntaran, “Greta, ¿qué quieres que hagamos?”, ¿qué les dirías?

Les diría que escuchen a la ciencia, que oigan a los científicos y los inviten a un encuentro. Ellos tienen muchas soluciones y saben qué acciones debemos tomar.

Hay muchas cosas que puedes hacer como individuo, pero creo que lo más importante es que te informes sobre la situación y que hables con la gente y esparzas el mensaje.

Porque una vez que comprendes la magnitud de las consecuencias climáticas y ecológicas de esta crisis, entonces sabes qué debes hacer y qué hábitos debes cambiar.

Más de un millón de niños y adolescentes en más de 100 países se han unido a las huelgas escolares por el cambio climático. Getty Images

Tú has hecho cambios personales. No quisiste tomar un avión a Londres sino que viajaste durante tu gira por Europa en varias travesías muy largas por tren. También dejaste de comer carne. ¿Es esto lo que quieres que hagan otras personas?

Por supuesto que sería bueno que otros hicieran lo mismo, pero yo no quiero decirle a la gente lo que debe hacer.

Además, debemos darnos cuenta de que estos cambios a nivel personal hacen una diferencia, pero no tan grande como la que tendrían los cambios a nivel nacional.

La mayor parte de las emisiones de gases de invernadero no son generadas por individuos, sino por corporaciones y Estados.

Algunas personas podrían decir que estás protestando en el país equivocado, porque Reino Unido ha reducido sus emisiones, y que deberías en cambio ir a China.

Si recibiera una invitación del gobierno chino para ir a su país claro que iría, siempre que tuviera mucho tiempo para llegara allí en tren.

Pero ningún país en la actualidad está haciendo lo necesario. La gente dice que Reino Unido redujo sus emisiones en un 36% desde los niveles de la década del 90, pero eso no es cierto si tomas en cuenta todas las emisiones, incluyendo las generadas por la aviación, el transporte naviero, las importaciones y exportaciones.

Si queremos cambiar a países como China debemos dejar de comprar cosas innecesarias fabricadas allí.

Thunberg se reunió en Londres con líderes de diferentes sectores políticos como Caroline Lucas, del Partido Verde, y Jeremy Corbyn, de la oposición laborista. PA

¿Cuándo te diste cuenta por primera vez del cambio climático y cuándo te sentiste motivada para hacer algo al respecto?

La primera vez que escuché hablar sobre el cambio climático tenía 8 años. En la escuela la maestra nos explicó brevemente qué era y como era causado, y nos mostraron fotos de osos polares al borde de la muerte por inanición, de desforestación y de plástico en los océanos.

Me conmovió mucho.

Además de conmoverte has dicho que te causó depresión y tristeza

Sí, cuando tenía 11 años estuve muy deprimida, y mi depresión tenía mucho que ver con la crisis climática y ecológica.

Pensé que todo estaba mal y nada estaba sucediendo para cambiarlo, así que nada valía la pena.

¿Qué cambió tu estado, Greta? ¿Qué te hizo escapar de esa depresión?

Creo que fue el pensamiento de que sí puedo hacer una diferencia, que puedo hacer tanto más con mi vida que simplemente deprimirme.

Imagino que cuando tuviste la idea de hacer una huelga escolar cada viernes para protestar por el cambio climático habrá sido difícil persuadir a tus padres…

Sí, cuando les dije lo que iba a hacer no eran muy partidarios de la idea.

La adolescente dio su apoyo en Londres a la protesta del movimiento Extinction Rebellion, que ocupó varias calles de la capital británica para exigir acción ante el cambio climático. Getty Images

Creo que estás siendo muy moderada. Seguro tus padres te dijeron, “¿estás bromeando?”.

Al principio, cuando planeaba mi acción y hablaba sobre ello, mis padres me preguntaban, ¿no hay otra cosa que puedes hacer en lugar de faltar al colegio para transmitir tu mensaje?

Yo les dije que lo iba a hacer les gustara o no les gustara.

Tú también has dicho que estás en el espectro autista. En tu perfil en Twitter dices que tienes síndrome de Asperger y que esto es un regalo, porque de alguna forma es algo que te ha ayudado.

Me hace diferente y ser diferente es un regalo.

El asperger me hace pensar y ver las cosas fuera del marco tradicional. Y no me creo mentiras fácilmente, puedo ver a través de esas mentiras.

Si hubiera sido como otros no hubiera comenzado la huelga escolar, no creo que me hubiera preocupado tanto por el cambio climático. En el movimiento de las huelgas escolares hay muchos jóvenes en el espectro autista, que han sido diagnosticados.

Thunberg tardó dos días en llegar a Londres en tren. Para reducir su impacto en el medio ambiente, la joven se rehusa a viajar en avión. Getty Images

¿Crees que el asperger te hace ver las cosas más en blanco o negro, sin grises?

Sí. Mucha gente dice “no importa si nos salimos un poco de las reglas de sostenibilidad”. Pero yo no puedo hacer eso.

No puedes ser “un poco sostenible”, o bien eres sostenible o no lo eres.

Así que puedes decir que pienso un poco en blanco y negro.

Al final de esta gira vuelves al colegio, ¿pero cuál es el siguiente paso?, ¿te ves como líder de un movimiento global?

No me veo como una líder, ya que se trata de un movimiento en el que cada persona es igualmente importante. Yo no puedo hablar por nadie, yo solo quiero hablar por mí misma.

Pero claro que tengo mucha responsabilidad porque muchas personas prestan atención a lo que yo digo y eso trae responsabilidad.

“Mi asperger me hace pensar y ver las cosas fuera del marco tradicional.” Getty Images

Hay un político importante con el que aún no te has reunido, Donald Trump. ¿Te gustaría reunirte con él? Y si lo hicieras, ¿qué le dirías?

No puedo decirle nada que no haya escuchado antes.

Obviamente no está escuchando a los científicos, así que no creo que yo pueda cambiar su forma de pensar.

