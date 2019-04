Actor se mete en piel de Pablo Ibar, un español condenado a muerte

El actor Miguel Ángel Silvestre habla con pasión del caso del español Pablo Ibar, que ha pasado más de la mitad de su vida en el corredor de la muerte por un triple asesinato que asegura no cometió.

Silvestre, de 37 años, encarna ahora a su compatriota en la miniserie de cuatro capítulos “El corredor de la muerte”, que aún no tiene fecha de estreno.

“Una injusticia”, insistió Silvestre, que saltó a la fama por su trabajo en “Sin tetas no hay paraíso” hace 10 años.

“Nunca había interpretado a un personaje real y sobre todo, ningún personaje que está sufriendo una injusticia. Creo que la miniserie refleja muy bien la angustia que está pasando Pablo Ibar y su familia”, añadió el actor, destacando “todas las incongruencias que están sucediendo”.

Ibar fue hallado en enero culpable de los asesinatos en 1994 del dueño de un club nocturno y dos bailarinas que estaban con éste en su casa en Miramar, Florida, durante un robo.

Era el tercer juicio por este caso después de que la justicia de Florida le revocara una condena a muerte previa.

Silvestre no pudo hablar con Ibar para preparar su personaje, tampoco con su familia. Estaban en pleno juicio, pero ha dicho que a medida que ha conocido más del caso más cree en su inocencia.

Varias veces enamorado de amigas

Silvestre, originario de Castelló, Valencia, llegó a la actuación por una lesión que truncó su carrera de tenista profesional.

“Sueño mucho con esa parte de mi vida y la siento con nostalgia, pero hay que desprenderse de esas cosas del pasado”, dijo a la AFP durante la promoción de la comedia romántica “La boda de mi mejor amigo”, una versión del éxito de los 90 con Julia Roberts, Dermot Mulroney y Cameron Diaz, que fue éxito de taquilla en México y que ahora sale en DVD el 7 de mayo.

Esa y “El corredor de la muerte” son sus más recientes trabajos, que incluyen “Narcos” y “Sense8”, así como la popular novela “Velvet”.

En la adaptación de “La boda de mi mejor amigo”, Silvestre interpreta al amigo gay de Julia (Ana Serradilla) que lo ayuda a impedir el casamiento de Manuel (Carlos Ferro).

Estos dos grandes amigos desde la universidad se habían prometido casarse si ambos llegaban a los 35 años solteros. Y una semana antes del cumpleaños 35 de Julia, Manuel anuncia su compromiso con la bella Pamela (Natasha Dupeyrón).

De un día para otro, Julia cae en cuenta de que está locamente enamorada de él y comienza la guerra.

“Ya la había visto por puro entretenimiento, pero cuando me propusieron la película lo primero que hice fue verla para inspirarme en esas grandes actuaciones”, dijo Silvestre. “Fue maravilloso porque me dio mucha perspectiva”.

El actor español aseguró que esto le llegó suceder: enamorarse de una mujer que solo la veía como una amiga… y no una vez, sino varias veces.

“Me ha pasado como a todo el mundo”, aseguró con una carcajada… aunque sin soltar detalles. “De momento reciente no me ha pasado, espero que no me pase”, añadió.