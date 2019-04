EN VIVO | Expertos piden aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua ante el Consejo Permanente de la OEA

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reúne este viernes, a petición de las delegaciones permanentes de Argentina y Estados Unidos, para discutir la situación y el estado de la democracia en Nicaragua. Haydee Castillo, miembro del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), hará una exposición sobre la ruptura del orden Constitucional en el país.

Este es el minuto a minuto de la sesión extraordinaria en en el Consejo Permanente de la OEA.

11:12 a.m. Se levanta la reunión.

10:59 a.m. Interviene Valdrack Jaentschke, embajador de Nicaragua ante la OEA. Dijo que las listas de muertos que presenta la oposición son de personas que se suicidaron o que murieron por otras causas, negando que sean personas que murieron por la represión policial a los participantes de las protestas. Insistió en que el gobierno de Ortega cumplió con la liberación de los presos políticos. Dijo que los opositores en la mesa de diálogo son unos incompetentes. Y respondió a los países que critican al gobierno de Ortega manifestando que son países que “tienen techo de vidrio”. Reiteró que la delegación del gobierno se ha presentado a todos los encuentros de la mesa de diálogo y la oposición se ha ausentado.

10:55 a.m. Interviene la embajadora de Canadá. La embajador insta a todas las partes en conflicto en Nicaragua que se mantengan en la mesa de diálogo. Apoya todo lo que se pueda para restablecer el orden democrático en Nicaragua, a través de acciones pacíficas.

10:53 a.m. Interviene el embajador de Uruguay. Espera una pronta resolución de la crisis de Nicaragua a través del diálogo.

10:51 a.m. Interviene el embajador de Perú. Manifestó que no se ha visto voluntad del gobierno de Daniel Ortega, para resolver la crisis que vive el país desde el 18 de abril. Expresa su apoyo al diálogo y a las acciones pacíficas para que se resuelva la crisis.

10:48 a.m. Interviene el embajador de Colombia. Dice que el diálogo en Nicaragua está siendo usado como instrumento para evitar las acciones de la comunidad internacionales, por el quebrantamiento de los principios democráticos, pero no para resolver la crisis que vive el país.

10:44 a.m. Interviene el embajador de Chile. Hace una exposición de la falta de cumplimiento del gobierno de Nicaragua a los compromiso democráticos y a los acuerdos firmados en la mesa de diálogo con la oposición. Manifiesta que no se ha avanzado en el restablecimiento de la democracia a través de ese diálogo, lo que según él, evidencia falta de voluntad del gobierno de Daniel Ortega. Expresa su apoyo a la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua, para lograr una paz y democracia verdadera en Nicaragua.

10:40 a.m. Interviene la embajadora de Costa Rica. Se expresa a favor de las medidas que restablezcan el orden democrático en Nicaragua y expresa su solidaridad con las personas que sufren la represión.

10:35 a.m. Interviene el embajador de Brasil. Brasil también es integrante del Grupo de Trabajo de la crisis en Nicaragua. Brasil apoya la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.

10:25 a.m. María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, expone un reporte de todas las violaciones de derechos humanos que se cometen en el país, destacando las privaciones de los presos y presas políticos. Pide al régimen de Daniel Ortega el cese a la represión. Pide justicia y reparación a las víctimas.

10:20 a.m. Comienza la exposición el Grupo de Trabajo de la crisis en Nicaragua. Habla la embajadora de Canadá, integrante del Grupo de Trabajo, quien es integrante del Grupo de Trabajo, Presenta un informe de la situación del país, destacando la crisis y las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses.

10:10 a.m. Se abre la otra sesión ante Consejo Permanente de la OEA. Interviene el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Habló del proceso de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Almagro destacó la importancia de recuperar el Estado de Derecho en Nicaragua, la importancia del diálogo nacional en Nicaragua y que el régimen de Daniel Ortega asuma sus responsabilidades y cumpla con sus compromisos.

09:37 a.m. Finaliza la sesión extraordinaria. El presidente pro témpore del Consejo Permanente de la OEA, Carlos Trujillo, dice que entrarán a un receso, para continuar con otra sesión en la que hará una exposición el Grupo de Trabajo de la crisis en Nicaragua, ante el Consejo Permanente de la OEA.

09:37 a.m. Interviene Valdrack Jaentschke, embajador de Nicaragua ante la OEA. Habló de los esfuerzos del gobierno de Daniel Ortega, para buscar una salida a la crisis, a través del diálogo nacional. Hizo una cronología del proceso de diálogo y la reapertura el 27 de febrero. Mencionó los compromisos y los acuerdos que ha firmado el gobierno de Ortega, entre estos la agenda para el proceso de diálogo, la liberación de los presos políticos con el apoyo de la Cruz Roja Internacional. También mencionó la propuesta presentada por la delegación de Ortega, del Programa de retorno de los nicaragüenses en el exterior, que no fue aceptada por la contraparte en el diálogo nacional. Siguió hablando de cada paso en la mesa de diálogo con la oposición, sin mencionar la sistemática represión policial a las protestas, mientras se mantenía el diálogo. Insistió en que la delegación del régimen de Ortega se ha hecho presente a todos los encuentros y dijo que la contraparte se ha ausentado sin justificación.

09:32 a.m. Interviene el embajador de Estados Unidos ante la OEA. Apoya la aplicación de la Carta Democrática en Nicaragua. Habló de la importancia de que la OEA siga como garante del proceso democrático en Nicaragua. “Se debe de actuar”, dijo.

09:25 a.m. Interviene Gustavo Tarre Briceño, embajador de Venezuela ante la OEA. Habla de las experiencias de los países que están siendo reprimidos por regímenes dictatoriales, tomando en cuenta la experiencia de su país. Apoya la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua.

09:13 a.m. Jaime Aparicio, expresidente del Comité Jurídico Interamericano y exjefe de la Misión Electoral en Nicaragua del Centro Carter, explicó el proceder del régimen de Daniel Ortega para concentrar poder y controlar los poderes del Estado. Aparicio también explicó la ruta que siguió Daniel Ortega para reelegirse a través de una sentencia del poder judicial. Dijo que el poder judicial hizo una “interpretación maliciosa” de los principios de derechos humanos. Se refirió al régimen de Daniel Ortega como una dictadura del poder Ejecutivo y dijo que acabó con la independencia de los poderes. Habló del origen de prohibir la reelección presidencial. Hablo de lo pertinente de aprobar la Carta Democrática. Dijo que se ha violentado el orden democrático, hay abuso de poder, alteraciones de los procesos electorales. Los miembros de la OEA tienen la obligación jurídica y moral de aplicar la Carta Democrática a Nicaragua por las violaciones al orden democrático en este país..

08:57 a.m. Haydeé Castillo, directora del Instituto de Liderazgo de la Segovia y una de las víctimas de la represión en Nicaragua que se vio obligada a exiliarse, da testimonio de lo que ha vivido en Nicaragua, denuncia la represión contra las protestas civiles, las violaciones a los derechos humanos de las presas y presos políticos. “Ondear la bandera de nuestro país es causa de muerte, cárcel y exilio”, dijo Castillo. “Desde que Ortega regresó al poder, la ciudadanía está excluida de la participación en la toma de decisiones del país”, también dijo. Denunció el despojo de la personería jurídica a las organizaciones no gubernamentales (ONG), entre estas el instituto que ella dirige. Denunció la Ley del proyecto del Canal Interoceánico, que pretende arrebatar sus tierras a los campesinos. Denunció la persecución de las organizaciones de mujeres por el apoyo a la denuncia de la hijastra de Ortega, Zoilamérica, quien lo denunció por abuso sexual desde niña. Insistió en denunciar la encarcelación de las personas que participaron en las protestas civiles. Demandó a la comunidad internacional actuar y e instó al Consejo Permanente a emitir una resolución que convoque una asamblea que reúna a los cancilleres, para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua. Pidió conformar una una delegación de la ONU, de la Unión Europea y otros organismos internacional, para buscar una solución pacífica a la crisis de Nicaragua. “Un gobierno que asesina a su pueblo por demandar derecho, es un gobierno que perdió total ilegitimidad”, dijo Castillo. Castillo terminó su intervención clamando ayuda y evidentemente afectada emocionalmente.

08:37 a.m. Apreciación colectiva de parte de Harold Rocha, presidente de Nicaraguan-American Center for Democracy. Rocha relata la manipulación legal y política que ha hecho el partido gobernante (FSLN) en Nicaragua, para concentrar el poder, anular a la oposición e instaurar una dictadura. También explicó las artimañas usadas para reelegirse en 2011, a través del control del poder judicial, argumentando que el “derecho humano de Daniel Ortega a la reelección”. Rocha dijo que “no existe un derecho humano a la reelección”, lo que hace del régimen de Daniel Ortega un “gobierno ilegítimo”.

08:27 a.m. Rubén Perina, profesor adjunto de la Universidad George Washington, explica la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Declara que en Nicaragua queda claro que se ha violado la Carta Democrática, se ha alterado el orden democrático, no existe Estado de Derecho y la oposición es reprimida. Debido a estas violaciones, Perina dijo que los Estados miembros pueden aplicar la Carta Democrática a Nicaragua. Por su parte, explicó que no es válido argumentar que la aplicación de la Carta Democrática es “intervencionismo” o “injerencia”, porque “la comunidad internacional tiene derecho a intervenir cuando Estado miembro no cumple con los compromisos democráticos adquiridos”. “Hay un deber de injerencia”, más bien dijo.

08:12 a.m. Sesión inicia con una exposición de las violaciones al Estado de Derecho en Nicaragua de parte del nicaragüense José Pallais Arana, miembro de la organización opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, contraparte del régimen de Daniel Ortega en el proceso de diálogo nacional en Nicaragua. Pallais enumeró las violaciones a los principios democráticos, a los derechos humanos, a la libertad de movilización y organización, a la libertad de expresión y de prensa. También denunció la concentración del poder, el secuestro de todas las instituciones del estado, la falta de independencia del poder judicial. Hizo un recorrido por la crisis que vive el país, apoyando su testimonio en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que calificaron las más de 325 muertes por la represión como “crímenes de lesa humanidad”.