Reforma fiscal asfixiará fuertemente al sector lácteo - La Prensa

A dos meses de haber entrado en vigencia la reforma a la Ley de Concertación Tributaria, la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo (Canislac) prevé en consecuencia cerrar este año con una caída del 10 a 15 por ciento con relación al 2018.

Óscar López, director ejecutivo de Canislac, señala que desde el año pasado han tenido que lidiar con la escasez de financiamiento y ahora se suma el encarecimiento de los insumos por la brutal reforma.

“Consideramos que vamos a tener una caída del 10 al 15 por ciento, ya en el 2018 caímos un 30 por ciento, es decir que si nos comparamos con el 2017, estaríamos hablando de una caída del 40 a 45 por ciento. Eso es muy grave”, dijo López.

El problema, según López, es que los recursos que se obtienen diariamente por la venta de leche son usados por los ganaderos para cubrir los pagos fijos que deben realizar en las fincas.

140 mil familias afectadas

“Tenemos que tener claro que del sector ganadero dependen más de 140 mil productores, estos 140 mil productores tienen familia y trabajadores en sus fincas, nosotros calculamos que alrededor de seiscientas mil familias dependen del sector ganadero, y eso es serio, porque no sabemos qué consecuencia traerá en los próximos meses la reforma”, sostuvo López.

Exoneración inalcanzable

El representante de Canislac también aseguró que la gran mayoría de los productores no podrán gozar de las exoneraciones, debido al proceso técnico que implica.

“Existe la posibilidad de ser exonerado, sin embargo para que se aplique esa exoneración primero tenemos que hacer gestiones y aunque logremos la exoneración no hacemos nada, porque ya en la casa comerciales le aumentaron el precio, porque ellos tienen que trasladar el aumento de precio al consumidor final”, explicó López.

Según el reporte del Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex), entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado se enviaron al exterior 58,108 toneladas de leche, queso y otros derivados lácteos, por las que el país obtuvo 160.6 millones de dólares.

Mientras que en el 2017 se exportó 79,303 toneladas, que en valor significó 176.4 millones de dólares. Asimismo, en el primer trimestre del 2019 se envió al exterior 14,360 toneladas de productos, por un valor de 40.1 millones de dólares.

Menos competitivos

El sector pecuario espera que con todo este paquete de medidas haya un incremento en los costos de producción, lo que se traducirá en mayores precios a los consumidores y pérdida de competitividad.

“Hasta el 2017 el principal país de exportación (de lácteos) en Centroamérica era Nicaragua, ahora somos el segundo país, no porque no tengamos la capacidad de producir, sino porque simplemente nos vemos envueltos en una situaciones sociopolítica que nos tiene atados de pies y manos; hoy en día, el tema de la reforma solo ha venido a encarecer y resta competitividad al sector lácteo, porque no somos hacederos de precio, sino tomadores de precio, y competimos con un mercado que goza de exenciones”, sostuvo.