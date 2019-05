Actriz de “Patito feo” lanza un libro en el que relata su violación en Nicaragua

La actriz Thelma Fardín, quien participó en la telenovela argentina “Patito Feo”, presentó su nuevo libro titulado “El arte de no callar”, donde denuncia el abuso sexual que sufrió siendo menor de edad, en una de las giras de la novela en Nicaragua, por parte del actor Juan Darthés.

El libro autobiográfico fue presentado en la edición número 45 de Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Argentina. En la que destacó la necesidad de justicia que tienen las víctimas de violencia de género y de abuso sexual. Dejando ver que contar su experiencia, no es suficiente que las personas deben de alzar la voz.

En diciembre de 2018, Fardín, denunció pública y judicialmente a Darthés, de 54 años, de haberla violado en 2009, cuando ella tenía 16 años y estaban en una gira por Nicaragua.

“¿Por qué el libro? Porque la palabra y hablar sigue siendo la manera, todavía tenemos mucho que decir, aunque moleste”, arrancó la intérprete de 26 años.

Aseguró que “cuando nos mandan a la justicia, nos están mandando a la guillotina, la justicia no es justa”. Asimismo dice no pretender ser un verdugo, pero acentúa la petición de que no prescriban los abusos sexuales en Nicaragua.

“Muchas veces me preguntan cuál es el camino a seguir, cuál es la receta para el después de hablar. La verdad es que no la hay, y tampoco me siento capacitada para decirle a nadie que tiene que hablar, porque basta del ‘tenés’, tampoco tenés que denunciar en la justicia si no querés. Hay que romper con tantas creencias”, finalizó.